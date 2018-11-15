Косметические процедуры и беременность: что категорически нельзя делать

Беременность – это замечательный и одновременно опасный период для малыша и матери. Именно поэтому от некоторых косметических процедур нужно отказаться.

Об этом сообщает портал "Наша Мама".

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1. Лазерные процедуры

Облучение лазером может негативно повлиять на развитии плода. Не будет полезной эта процедура и для беременной, поскольку из-за изменения гормонального фона она может испытывать сильную боль и дискомфорт.

Лазерные процедуры разрешены после окончания грудного вскармливания.



Лазерные процедуры

2. Инъекционная косметология

Беременной нужно отказаться от мезотерапии, увеличения с помощью гиалуроновой кислоты и ботоксом устранять морщины.

3. Отбеливание кожи

Часто пигментные пятна появляются во время беременности, однако их нельзя отбеливать. Эта процедура очень агрессивно воздействует на кожу, поэтому реакция может быть непредсказуема.



Отбеливание кожи

4. Чистка лица

Механическая или ультразвуковая чистка плохо влияет на плод. Если в первом случае причиной станут неприятные ощущения или боль, то во втором влияние до конца не изучено.

5. Пилинг

Другими словами, это химический контролируемый ожог кожи. Эту процедуру также приравнивают с операционным вмешательством. Поэтому во время беременности пилинг категорически нельзя делать.

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