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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Косметический бренд выпустил скотч для идеального макияжа: фото

65 Читати новину українською
Скотч для макияжа
Скотч для макияжа / itsliyan.blogspot.com

Какими удобными бы ни были кисточки для подводки, идеальные "стрелки" не всегда получаются. Поэтому косметический американский бренд E. L. F создал специальный скотч, благодаря которому можно ровно подрисовать глаза.

Новинка называется Line & Define Eye Tape. Скотч надо приклеили возле уголка глаза и таким способом вы сможете нарисовать правильные ровные "стрелки", даже если делаете это впервые.

Читайте также: Как сделать экспресс-макияж: простые секреты

Упаковка из 40 наклеек-пластырей стоит 2 доллара.

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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