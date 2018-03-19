Косметический бренд выпустил скотч для идеального макияжа: фото
Какими удобными бы ни были кисточки для подводки, идеальные "стрелки" не всегда получаются. Поэтому косметический американский бренд E. L. F создал специальный скотч, благодаря которому можно ровно подрисовать глаза.
Новинка называется Line & Define Eye Tape. Скотч надо приклеили возле уголка глаза и таким способом вы сможете нарисовать правильные ровные "стрелки", даже если делаете это впервые.
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Упаковка из 40 наклеек-пластырей стоит 2 доллара.
Источник: 24 Канал
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