Косметолог 44-летней Кейт Мосс поделилась секретом идеальной кожи модели
Британская супермодель Кейт Мосс стала объектом восхищений на ежегодном Балу института костюма "Met Gala", который проходит в начале мая. Ее великолепная кожа и сияющий внешний вид очаровали всех присутствующих.
Как известно, автором естественного макияжа Кейт Мосс стала Пэт Макграт, а вот по постоянным состоянием ее кожи следит лондонский селебрити-косметолог Тереза Тармо. Женщина рассказала для Vogue, какими косметическими процедурами пользуется модель.
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Накануне бала Кейт побывала у Тармо на процедуре Ice-Lift, которая включает легкий пилинг молочной кислотой, радиоволновой лифтинг, скульптурную криотерапию и массаж лица. А главным инструментом для достижения такого заметного бьюти-эффекта стал криомассажер из нержавеющей стали.
Кейт Мосс на Met Gala 2018
"Я люблю криотерапию, поскольку она помогает подтянуть кожу, снять отечность и стимулировать клеточное обновление. Все вещества, которые охлаждают кожу – от кубиков льда до нефритовых массажеров – быстро нагреваются и эффект сходит на нет. Криомассаж Teresa Tarmey в виде шара из нержавеющей стали долго остается холодным благодаря специальной охлаждающей жидкости внутри", – пояснила бьюти-эксперт Тереза Тармо.
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Криомассажер Teresa Tarmey
Эксперт добавила, что массажер нужно использовать всего по 5 минут в день утром, чтобы избавиться от утренней припухлости и взбодрить кожу.