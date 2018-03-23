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Космическая "ДТП": NASA показало столкновение двух галактик

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NASA показало столкновение двух галактик
NASA показало столкновение двух галактик / Фото из свободных источников

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" наблюдали за противостоянием двух галактик-спутниц Млечного Пути.

Об этом сообщают ученые NASA.

Галактики Большое и Малое Магеллановы облака вращаются вокруг нашей галактики. Кроме того, они вращаются и вокруг друг друга, при этом сталкиваясь между собой.

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Результатом такой космической "ДТП" является облако газа, которое одно из галактик "вырвало" из другой. Таким образом, в последнем столкновении галактик "победило" Большое Магелланово облако.

Сначала облако газа принадлежало Малому Магеллановому облаку и было "выбито" из нее Большое Магелланово Облако в результате давнего столкновения.

Что такое Магеллановы Облака? Это галактики-спутники Млечного Пути. Их видно невооруженным глазом в Южном Полушарии. Оба Облака - Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако ранее считались неправильными галактиками, но впоследствии у них обнаружили остатки спиральной структуры. Они расположены относительно близко друг от друга и образуют гравитационно-связанную (двойную) систему. Оба Облака плавают в общей водородной оболочке.

Теги: Техно NASA Космос
Источник: 24 Канал
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