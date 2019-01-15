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      Космическая сумма: сколько денег хотят в КГГА за аренду здания кинотеатра "Киев"

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      Эпопея вокруг исторического кинотеатра в центре столицы продолжается уже почти месяц: городские власти решили не продлевать договор аренды обществу, которое 20 лет занимается заведением. И о своих намерениях чиновники сообщили только после того, как неопределенность с судьбой кинотеатра вызвала резонанс в обществе.

      20 лет назад здание в запущенном состоянии передали в аренду обществу Культурного центра "Кинотеатр Киев". С тех пор в помещении сделали капитальный ремонт и даже взяли кредит, чтобы обновить технику и приобрести новые экраны, цифровое оборудование и мебель.

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      В общем, с 2000 года в здание вложили более 50 млн гривен. И ремонт – это лишь то, что заметно визуально.

      Кінотеатр
      Потолок, что протекает, ободранные стены – таким здание передали Культурному центру "Кинотеатр Киев"

      Уникальность кинотеатра – в его репертуаре. Там показывают фильмы, которые не выходят в широкий прокат. Организуют фестивали фильмов из разных стран мира, график лент расписали до лета. За 20 лет кинотеатр "Киев" посетили десятки звезд мирового кино, среди них – Джаред Лето, Софи Лорен, Кристофер Ламберс, Софи Марсо и многие другие.

      Мы планируем проводить вечера французского кино. 21 января должен стартовать фестиваль американского кино "Независимость", даже соглашение уже подписано. Там покажем фильмы, которые номинировались на "Оскар", но не выходили в широкий прокат. Еще один фестиваль в графике – это фестиваль швейцарских кинолент,
      – рассказала Ирина Шинкаренко, заместитель директора Культурного центра "Кинотеатр Киев".

      Но вскоре показы могут прекратить, ведь срок действия договора аренды с городской госадминистрацией закончился 4 января. Еще в октябре 2018 года Культурный центр обратился в КГГА относительно его продолжения, и никакого ответа не получал доныне, когда о судьбе кинотеатра начали говорить в СМИ.

      Ірина Шинкаренко
      Ирина Шинкаренко, заместитель директора Культурного центра

      Лишь после многочисленных запросов журналистов в КГГА заявили, что намерены передать здание кинотеатра в коммунальную собственность сети "Киевкинофильм", которая имеет в управлении 12 кинотеатров, в частности "Киевская Русь" и "Лира". Впоследствии дали другое объяснение: мол, хотят провести конкурс среди потенциальных арендаторов, поскольку Культурный центр по старому договору якобы мало платит – 47 тысячи гривен в месяц.

      Победу на конкурсе получит тот, кто сможет гарантировать большую арендную плату. Стартовая цена: 700 тысяч гривен в месяц,
      – заверил директор департамента коммунальной собственности города Киева Андрей Гудзь.

      В КГГА также отметили, что Культурный центр сдает часть помещения в субаренду. В кинотеатре же объяснили: прибыли с этого не имеют, ежемесячно перечисляют в казначейство 162 тысячи гривен от субарендаторов.

      Кінотеатр
      Одна из платежек в казначейство

      Культурный центр "Кинотеатр Киев" готов подписать договор аренды на новых условиях. И сумма в размере 700 тысяч гривен, как этого хочет город, слишком большая для общества. За месяц от продажи билетов кинотеатр зарабатывает чуть больше, чем миллион гривен: из средств оплачивают коммунальные услуги, платят налоги и насчитывают зарплаты работникам.

      Если общество не выиграет конкурс, судьба запланированных событий останется неизвестной. Поэтому дистрибьюторы и организаторы фестивалей уже выразили свое волнение по этому поводу.

      В КГГА же готовятся к конкурсу. Его планируют провести примерно через месяц. Между тем, коллектив Культурного центра поддержали организаторы фестиваля "Молодость" и Одесского международного кинофестиваля, "Госкино", "Украинская киноакадемия".

      Это уже не первый знаковый кинотеатр, который могут закрыть в столице. Осенью в Киеве прекратили работу сразу два таких: "Украина" и легендарная "Кинопанорама".

      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Кино Новости Киева КГГА Новости культуры
      Источник: 24 канал
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