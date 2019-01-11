Космические технологии на Земле: в Швеции изобрели душ, в котором не заканчивается вода

Душ, в котором почти никогда не заканчивается вода. Звучит, как фантастика, но такие технологии уже доступны людям сегодня и, учитывая глобальную проблему нехватки воды на планете имеют все шансы войти в наш быт.

Инновационную душевую кабину изобрел Мердад Маджуби, промышленный дизайнер из шведского города Мальме. Разработчик убежден, что тратить 150 литров воды за один поход в душ, в то время, когда можно обойтись всего пятью – бессмысленно.

Читайте также: Наушники-переводчики Pilot Waverly Labs с легкостью помогают преодолевать языковой барьер

Идея изобретения родилась в его голове еще тогда, когда он в студенческом возрасте стажировался в Космическом центре NASA по программе по освоению Марса. Маджуби обратил внимание на специальные фильтры, которые помогают астронавтам экономить воду на МКС и решил "опустить" космические технологии на Землю.

Его конструкция использует гораздо меньше воды, чем обычный душ. Вместо того, чтобы сливать грязную воду в канализацию, система сразу отфильтровывает ее для повторного использования. Вода очищается почти мгновенно, по мере поступления.



Мердад Маджуби и его изобретение

Для пользования душем вполне достаточно всего 5-10 литров воды, 90% этого объема сохраняются во время мытья. Сэкономить удается также и на электроэнергии, так что выгода – очевидна. Кстати, статистику потребления можно отследить через специальное приложение на своем смартфоне.

Обустройство инновационной душевой кабины лучше продумать на стадии строительства или во время ремонта ванной комнаты. Сейчас изобретатель работает над тем, чтобы удешевить технологию и сделать ее доступной для жителей развивающихся стран.

В конце концов, сумма в 2,5 тысячи долларов – не такая уж и большая цена за возможность использовать природные ресурсы максимально бережно.