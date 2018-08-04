Космический корабль Dragon совершил посадку в Тихом океане после выполнения миссии на МКС
Космический грузовой корабль компании SpaceX совершил посадку в Тихом океане после завершения миссии по доставке груза на МКС.
Об этом сообщила компания SpaceX в своем Twitter.
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Приводнения подтверждено,
– говорится в сообщении.
Грузовой корабль отправился к МКС в конце мая и оставался на орбите в течение месяца выполняя грузовую миссию NASA. В пятницу утром успешно закончилась процедура расстыковки со станцией, а через 5 часов корабль приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.
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Источник: 24 Канал
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