Космический корабль Dragon совершил посадку в Тихом океане после выполнения миссии на МКС

Космический грузовой корабль компании SpaceX совершил посадку в Тихом океане после завершения миссии по доставке груза на МКС.

Об этом сообщила компания SpaceX в своем Twitter.

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Приводнения подтверждено,

– говорится в сообщении.

Грузовой корабль отправился к МКС в конце мая и оставался на орбите в течение месяца выполняя грузовую миссию NASA. В пятницу утром успешно закончилась процедура расстыковки со станцией, а через 5 часов корабль приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Космический корабль доставил на Землю груз с МКС: отработанные материалы исследований и результаты научных экспериментов.