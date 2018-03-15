Космический корабль посреди Лос-Анджелеса: как будет выглядеть музей Джорджа Лукаса

Музей изобразительного искусства Лукаса, который финансирует кинорежиссер "Звездных войн" Джордж Лукас анонсировал вид своего здания, сооружение которого займет около четырех лет.

Музей спроектировал Ма Янсонг из MAD Architects. Он будет расположен в Exposition Park – городском центре рядом с Университетом Южной Калифорнии, в котором уже находится три музея, пишет New York Times.

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Представитель будущего музея Лукаса Пол Эрнандес отказался сообщать прогнозируемые расходы на строительство, поскольку по его словам это частный проект без каких-либо государственных субсидий, но отметил, что полностью весь музейный проект оценивается в 1 миллиард долларов.

Согласно проекту, в самом музее будет создан парк: более 4 гектаров зеленого пространства, созданного на площади двух паркингов, в то время как парковка будет построена под землей. На крыше нового здания также будет сад и открытые террасы.

Как рассказал директор музея Дон Басигалупи, сложности с музеем заключались в том, что здание в форме звездолета из фильма Лукаса долгое время не получало разрешение на строительство.

Основная коллекция музея состоит из предметов искусства, которые собрал Лукас: американские иллюстрации 20-го века, комиксы, костюмы, раскадровки, декорации и другие архивные материалы из его фильмов. Басигалупи рассказал, что коллекция будет расширяться в хронологическом и географическом направлении.