Космический "призрак": в NASA показали интересный снимок

Телескоп "Спитцер" сделал интересный снимок космического "призрака"– линии красного газа, которые являются остатками вещества, что образовалось после взрыва сверхновой в Млечном Пути.

Фото доступно на сайте агентства NASA.

"Остатки" сверхновых – это остатки взрыва звезд. Следы взрыва можно обнаружить с помощью оптических телескопов. Интересно, что этот объект является крупнейшим из известных остатков сверхновой – его диаметр составляет около 150 световых лет.

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Также есть вероятность, что это древнейший известный остаток сверхновой. Этот объект расположен на расстоянии 6400 световых лет от Земли.

Что такое сверхновая?Это звезда, которая внезапно увеличивает свою яркость в миллиарды раз. Во время максимальной вспышки сверхновая излучает столько же света, сколько его излучают миллиарды звезд вместе. Это самая яркая из известных звезд, ее светимость может быть такая же, как и целой галактики, а иногда даже превышает ее.

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