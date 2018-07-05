Космический телескоп обнаружил первый "грязный" белый карлик

Телескоп Gaia открыл первый одиночный белый карлик, который загрязнен металлами. Такое явление достаточно редкое, ведь тяжелые элементы, попадая в атмосферу звезды такого типа, должны просто тонуть в ней, оседая в более глубоких слоях, ближе к ядру. Звезда, которую открыл телескоп, получила название GaiaJ1738−0826.

Об этом сообщает Research Notes of the American Astronomical Society.

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Группа американских и канадских астрономов под руководством Карла Мелисса из Центра астрофизики и космических наук изучала данные последнего релиза DR2 телескопа Gaia Европейского космического агентства. Инструмент измерил яркость и цвет 1,7 миллиарда звезд, и изменения этих параметров для 500 миллионов объектов.

Ученые выбрали звезду GaiaJ1738-0826 из каталога на основе анализа цвета и абсолютных звездных величин определенного типа объектов. Затем исследователи провели спектроскопические наблюдения белого карлика и обнаружили в его спектре линии, которые соответствуют кальция (Ca II). Таким образом, оказалось, что GaiaJ1738-0826 – загрязненный металлами белый карлик с радиусом и массой 0,012 0,6 солнечных масс. Эффективная температура его поверхности составляет 7050 кельвинов, а светимость лишь 3,3% от светимости Солнца.

Основываясь на анализе соотношения концентрации атомов кальция к атомам водорода, астрономы считали, что GaiaJ1738-0826 в текущем состоянии должна поглощать примерно 2600 килограмм кальция в секунду. Таким образом, в целом звезда может "съедать" около 160 тысяч килограмм вещества каждую секунду, допуская на основании прошлых исследований, что кальций составляет примерно 1,6% от общего числа металлов, которые поглощаются.

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Однако авторы отмечают, что если скорость акреции GaiaJ1738-0826 действительно составляет 160 килограмм в секунду, то вокруг нее, вероятно, должен существовать обломочный диск. Однако архивные данные телескопа "Спитцер" и осмотра VISTA Hemisphere Survey не подтверждают эту гипотезу.

Что такое белые карлики?

Это компактные звезды, которые находятся на завершающих стадиях эволюции. Несмотря на то, что массу таких объектов можно сравнить с массой Солнца, их радиус почти в 100 раз меньше, чем у него. В основном в спектре белых карликов находят линии, соответствующие водорода и гелия. Первый белый карлик, обогащенный металлами, был открыт еще в 1917 году американским астрономом Адрианом ван Мааненом. В то время это было очень необычное явление: небесное тело выглядело как карликовая звезда, но ее спектр отвечал довольно яркой массивной звезде. Долгое время исследователи пытались решить эту загадку, пока не пришли к выводу, что в атмосфере звезды присутствует большое количество металлов – элементов тяжелее водорода и гелия.

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