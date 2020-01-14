Костин и Мережко заменят Венедиктову и Яременко во главе комитетов в Раде: что о них известно

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция определилась с тем, кто заменит Ирину Венедиктову во главе комитета по правовой политике и Богдана Яременко во главе комитета по внешней политике. Это будут члены фракции Андрей Костин и Александр Мережко.

Об этом Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента.

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Вместо Богдана Яременко на должность председателя комитета по вопросам внешней политики предложат Александра Мережко. Вместо Ирины Венедиктовой на должность председателя комитета по правовой политике – нардепа Андрея Костина.

Почему "Слуга народа" решила заменить Яременко и Венедиктову

В октябре 2019 года Богдан Яременко попал в скандал. Он переписывался на заседании Рады, вероятно, с сексработницей. В декабре Верховная Рада пыталась заменить Яременко на Елизавету Ясько, но достаточно голосов за кандидатуру Ясько так и не нашлось.

27 декабря Венедиктову назначили временно исполняющей обязанности директора ГБР, вместо уволенного Романа Трубы.

Что известно о Мережко и Костине

Александр Мережко – профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета. Он также является председателем подкомитета Рады по гражданскому и административному законодательству комитета по правовой политике, а также членом делегации Украины в ПАСЕ. В Раду Мережко попал под номером 85 по списку "Слуги народа".



Андрей Костин – адвокат, заместитель председателя комитета Рады по правовой политике. В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 108. В 2013-2016 годах был председателем комитета по международным отношениям Национальной ассоциации адвокатов Украины.