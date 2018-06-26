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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Костюк и Ястремская удачно стартовали в квалификации Wimbledon, Калинина проиграла свой матч

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Костюк и Ястремская удачно стартовали в квалификации Wimbledon, Калинина проиграла свой матч

В Лондоне стартовал квалификационный раунд на Wimbledon. Сразу три украинки пытались пробиться в основную сетку турнира через квалификацию – Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Однако удачно преодолеть первый круг квалификации удалось только двоим.

Даяна Ястремская не почувствовала очобливих проблем в матче против Магдалены Фрех из Германии, победив ее за два сета – 6:3, 6:2.

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Марта Костюк потратила тоже только два сета, чтобы победить американку Лорен Дэвис – дважды по 6:3.

Единственной украинкой, которая не сумела пройти первый круг квалификации, стала Ангелина Калинина. Она уступила Присцилле Хон из Австралии – 3:6, 6:7 (3:7).

В полуфинале квалификации Костюк сыграет с американкой Кристи Ан. Ястремская выйдет на корт против Барбары Хаас из Австрии. Матчи запланированы на четверг, 28 июня.

Напомним, сразу четыре украинские теннисистки вышли в основную сетку соревнований турнира Большого шлема – Wimbledon в Великобритании. Участие в соревнованиях примут Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

Wimbledon пройдет с 2 по 15 июля.

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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