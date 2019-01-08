Костюк и Стаховский удачно стартовали в квалификации Australian Open-2019
Украинцы Сергей Стаховский и Марта Костюк одержали победы в стартовом круге отборочного турнира Australian Open-2019.
Сергей Стаховский в 2018 году вылетел в первом же раунде квалификации Australian Open. На этот раз — он уже улучшил свой результат, обыграв в стартовом матче француза Кенни Де Шеппера.
Читайте также: Одна из лучших теннисисток Украины во второй раз беременна
В активе Стаховского 4 эйса, 3 двойных ошибки, 75% попаданий первой подачи, 31 виннер и 28 невынужденных ошибок.
Марта Костюк играла против словачки Яны Чепеловой, которая находится на 177-м месте в мировом рейтинге. Марта играла с позиции силы, доминируя почти весь матч. Украинка обостряла, атаковала, часто выходила в сетку (24 розыгрыша).
В активе Марты Костюк 21 виннер, 26 невынужденных ошибок, 4 двойных ошибки и 82% попаданий первой подачи.
Во втором раунде квалификации Стаховский сыграет против итальянца Луки Ванни, а Марта Костюк против 25-летней представительницы Франции Амандин Эсс, которая в 3-сетовом триллере прошла первый раунд.
Сергей Стаховский – Кенни Де Шеппер 2:1 (6:3, 4:6, 6:4)
Марта Костюк – Яна Чепелова 2:0 (6:3, 7:5)
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24