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      Костюк и Стаховский удачно стартовали в квалификации Australian Open-2019

      1 Читати новину українською
      Сергей Стаховский
      Сергей Стаховский

      Украинцы Сергей Стаховский и Марта Костюк одержали победы в стартовом круге отборочного турнира Australian Open-2019.

      Сергей Стаховский в 2018 году вылетел в первом же раунде квалификации Australian Open. На этот раз — он уже улучшил свой результат, обыграв в стартовом матче француза Кенни Де Шеппера.

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      В активе Стаховского 4 эйса, 3 двойных ошибки, 75% попаданий первой подачи, 31 виннер и 28 невынужденных ошибок.

      Марта Костюк играла против словачки Яны Чепеловой, которая находится на 177-м месте в мировом рейтинге. Марта играла с позиции силы, доминируя почти весь матч. Украинка обостряла, атаковала, часто выходила в сетку (24 розыгрыша).

      В активе Марты Костюк 21 виннер, 26 невынужденных ошибок, 4 двойных ошибки и 82% попаданий первой подачи.

      Во втором раунде квалификации Стаховский сыграет против итальянца Луки Ванни, а Марта Костюк против 25-летней представительницы Франции Амандин Эсс, которая в 3-сетовом триллере прошла первый раунд.

      Сергей Стаховский – Кенни Де Шеппер 2:1 (6:3, 4:6, 6:4)

      Марта Костюк – Яна Чепелова 2:0 (6:3, 7:5)

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      Теги: Спорт Сергей Стаховский Australian Open Марта Костюк Теннис
      Источник: 24 Канал
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