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      Костюк не прошла в финал турнира в Австралии: 16-летняя теннисистка проиграла экс-украинке

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      Марта Костюк
      Марта Костюк / Getty Images

      В 1/8 финала турнира Международной федерации тенниса (ITF) Neville-Smith Forest Products Launceston International в Лонсестоне (Австралия) украинская теннисистка Марта Костюк встречалась с уроженкой Одессы, ныне выступающей за Бельгию, Мариной Заневской. Матч продолжался более 2 часов и завершился победой экс-украинки с общим счетом 2:1 (6:4, 4:6, 7:6 (7:4).

      В первом сете как украинка, так и действующая бельгийка имели неплохие шансы вырвать победу. Однако, в итоге судьба улыбнулась 25-летней одесситке.

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      Костюк начала достаточно уверенно, и счет стал 2:1 в ее пользу. Впоследствии Заневской все же удалось получить преимущество и она сделала счет 4:2 в свою пользу. Затем 16-летняя украинка сравняла, но сразу после этого отдала свою подачу и проиграла сет со счетом 4:6.

      Во втором сете Костюк сумела взять свое в трех геймах подряд (5:2), а через некоторое время еще и взять один брейк. Соперница дожата – 6:4.

      В заключительной части игры соперницы трижды обменивались брейками. На тай-брейке же все решалось после 3: 3. Так, бельгийка выиграла два мяча, и счет стал 5:3, однако потом отдала один розыгрыш на чужой подаче Костюк. После этого Заневская выиграла два на своей подаче и совершила поединок победой - 6:7 (4:7).

      Россиянка была посеяна под третьим номером. В следующем раунде она встретится с представительницей Аргентины Надей Подороской, которой удалось победить Викторию Тома из Болгарии - 6:2, 6:1. Призовой фонд соревнования составляет 60 тысяч долларов.

      В первом раунде этого турнира Марта Костюк обыграла китаянку Ван Сею - 6: 3, 6: 4.

      Теги: Новости Украины Бельгия Австралия Марта Костюк Спорт Теннис
      Источник: 24 канал
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