Костюк прошла во второй круг квалификации Wimbledon, Ястремская проиграла

Во втором круге квалификации Wimbledon играли две украинки – Марта Костюк и Даяна Ястремская. Однако только первая из них смогла успешно преодолеть этот раунд.

Первой на корт вышла Ястремская. Ее соперницей была Барбара Хаас из Австрии, которая в мировом рейтинге на 215 месте (украинка – 127-я)

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Несмотря на это, Ястремская не сумела навязать своей сопернице борьбу. После первых двух геймов, когда теннисистки взяли свои подачи, Хаас сумела выиграть две подачи украинки. Наша же теннисистка на это ответила лишь одной выигранной подачей соперницы. При этом Хаас в пятом гейме лишь с третьей попытки реализовала брейк-пойнт. Украинка же в восьмом гейме на чужой подаче тоже имела тройной брейк-пойнт. Выиграв его, она могла бы сравнять счет. Однако не сумела его реализовать.

За весь второй сет Ястремская смогла выиграть лишь два гейма. Австрийка со старта повела в счете 0:2, а впоследствии и 4:1. Ястремская сумела выиграть один гейм на подаче Хаас, но большего в этом матче не достигла – в восьмом гейме на своей подаче австрийка с третьей попытки реализовала матч-пойнт. Именно она выходит в финале квалификации Wimbledon

Даяна Ястремская – Барбара Хаас 0:2 (4:6, 2:6)

Стоит отметить, что если бы Ястремская выиграла турнир в Илкли, где она уступила в финале, то получила wild card для участия в Wimbledon, Ястремская проиграла в финале турнира.

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Значительно более напряженный матч получился в другой украинки – Марты Костюк. Ей противостояла 147-я ракетка мира Кристи Ан из США.

Костюк в первом сете повела в счете 4:2, но не сумела удержать свое преимущество – два следующих гейма выиграла американка. В конце сета теннисистки обменялись победами на чужих подачах, и при равной игре дошли до тай-брейка, где украинка сумела выиграть лишь одну подачу.

Во втором сете Костюк снова повела с преимуществом в два гейма, которые продержала до конца. А в девятом гейме с первой попытки реализовала сет-пойнт на подаче соперницы.

В решающем сете Костюк снова выиграла два первых гейма, однако американка тут же сравняла счет. После счета 4:4 теннисистки в две свои подачи проиграли. На этот раз после счета 6:6 дело не перешло до тай-брейка, а теннисистки играли до тех пор, пока одна не поведет в счете в два гейма. В изнурительном противостоянии (всего теннисистки провели на корте 2 часа и 43 минуты) успешной оказалась именно Костюк – 9:7

Марта Костюк – Кристи Ан 2:1 (6:7 (1), 6:3, 9:7)

В финале квалификации Wimbledon Костюк сыграет против Сары Соррибес Тормо из Испании.

Напомним, сразу четыре украинские теннисистки вышли в основную сетку соревнований турнира Большого шлема – Wimbledon в Великобритании. Участие в соревнованиях примут Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.



Wimbledon пройдет с 2 по 15 июля.