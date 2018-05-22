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Костюк успешно стартовала на Roland Garros, Бондаренко и Козлова вылетели из турнира в Нюрнберге

23 Читати новину українською
Марта Костюк
Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в квалификации турнира серии Большого шлема Roland Garros.

В первом круге квалификации Костюк переиграла Эри Ходзуми из Японии. Игра продолжалась более 2 часов. Первый сет выиграла украинка 6:4. При этом Костюк уступала 1:3, но сумела перехватить инициативу и выиграть четыре следующих гейма подряд. Отдав свою подачу, украинка в следующей подаче со второй попытки провела брейк-пойнт.

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В следующем сете снова все повторилось – Костюк уступала 1:3, взяла себя в руки и отыграла результат. Однако на этот раз только два сета подряд, затем сравняв счет до 4:4. Но дожать соперницу не удалось, и Ходзуми забрала два следующих гейма.

В тяжелой борьбе в третьем сете Костюк повела 3:1, а затем и 5:2. Следующая подача у японки, и она сокращает отставание. А после того без проблем берет и подачу Костюк. Но украинка свой шанс не упустила, выиграв последний гейм.

Марта Костюк – Эри Ходзуми 2:1 (6:4, 4:6, 6:4)

Поэтому в следующий круг прошла Костюк. В четверг, 24 мая, она сыграет с Мартиной Тревизан из Италии. В случае прохождения соперницы, за выход в главную сетку соревнований Костюк сразится с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо Грейс Мин.

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Вместе с тем Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова вылетели еще в первом круге турнира в Нюрнберге.

Бондаренко в тяжелом матче (длился 2:41 час) проиграла британке Хизер Уотсон. Проиграв первый сет 3:6, украинка взяла второй 6:3. Третий сет, который теннисистки играли 1:11 час, в итоге в свой актив записала Уотсон 6:7 (3)

Екатерина Бондаренко – Хизер Уотсон 1:2 (3:6, 6:3, 6:7 (3))

Екатерина Козлова вышла на корт впервые с начала марта. У украинки были проблемы с коленом, из-за чего она пропустила 2,5 месяца.

Навязать борьбу Веронике Сепеда-Ройг Козлова не сумела. В каждом сете она сумела выполнить по брейку и проиграла по два гейма на своей подаче. Встреча длилась 1 час и 15 минут.

Екатерина Козлова – Вероника Сепеда-Ройг 0:2 (3:6, 4:6)

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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