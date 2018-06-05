Костюк уступила на турнире в Хорватии именитой сопернице

Теннисистка Марта Костюк не сумела преодолеть первый раунд турнира в хорватском Боле. На пути украинки оказалась 77-я ракетка мира Анна Каролина Шмидлова из Словакии.

Обе теннисистки довольно неоднозначно провели этот матч. Шмидлова сумела захватить инициативу и повести в счете в первом сете 2:4. Однако впоследствии Костюк выиграла три гейма подряд и вышла вперед. Однако довести сет до победы украинка не сумела – 5:7.

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Во втором сете Шмидлова довела матч до победы на классе. Лишь на третий подаче Костюк имела возможность переломить ход поединка (трижды играла на брейк-пойнт, однако не сумела этого сделать. После 0:4 Костюк еще выиграла два гейма подряд, но в итоге проиграла и этот сет.

Марта Костюк – Анна Каролина Шмидлова 0:2 (5:7, 2:6)

Стоит добавить, что Костюк сыграет еще как минимум один матч на турнире в Хорватии. В парном разряде вместе с украинкой Ангелиной Калининой она сыграет против пары Мариана Дуке-Марино – Ван Яфань.