Костюк в напряженном матче победила экс-украинку из Крыма, принявшую российское гражданство

16-летняя украинка Марта Костюк была за шаг до того, чтобы вылететь еще в первом круге квалификации US Open, где ее соперницей была Валентина Ивахненко. Последняя родились в Крыму, и до 2014 года представляла Украину на соревнованиях. Но после захвата полуострова Россией, приняла российское гражданство.

Для определения победительницы теннисисткам понадобилось все три сета, которые продолжались два часа и 47 минут.

Читайте также: Сенсационная украинская теннисистка вышла в 1/8 финала турнира в США

Стартовала Костюк не слишком уверенно. Ивахненко, которая находится на 170-м месте в рейтинге WTA (Костюк на 133-й позиции), сумела выиграть первый гейм на подаче украинки. Впоследствии она вела в счете 1:4. Хотя в двух геймах Костюк на подаче соперницы не могла дважды совершить брейк-пойнт. Впоследствии ей удалось выиграть два гейма подряд, но отыграть отставание не сумела – 4:6 в итоге.

Была Костюк близка к тому, чтобы проиграть матч во втором сете. Она проиграла две свои подачи, выиграв лишь одну подачу Ивахненко. Экс-украинка в девятом гейме уже подавала на матч-пойнт на подаче Костюк. Но Марта сумела отыграть свою подачу, а затем выиграть гейм на подаче соперницы. Впоследствии "обменявшись" подачами, теннисистки довели дело до тай-брейка. На этот раз успех был на стороне украинки – 7:6 (8).

Читайте также: Молодые, но уже опытные: что следует знать о футболистах "Аякса"

Третий сет стал настоящим кошмаром – Костюк "горела" 1:5 и была за шаг до вылета. Но за последующие четыре гейма Ивахненко сумела лишь дважды заработать очки, а два гейма проиграть в сухую. Впоследствии при счете 5:6 на подаче Костюк, последней пришлось подавать 17-й раз. Четыре раза все могло закончиться, когда россиянка могла реализовать матч-пойнт. И все же дело снова дошло до тай-брейка. И снова успех был на стороне Костюк, которая проиграла лишь две свои подачи, в то время как Ивахненко – три.

Марта Костюк – Валентина Ивахненко 2:1 (4:6, 7:6 (8), 7:6 (4)

В следующем раунде квалификации Костюк сыграет с представительницей Чехии Марией Боузковой.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24