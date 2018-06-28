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22:53, 26 июня
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Костюк в напряженном матче проиграла в финале квалификации Wimbledon

29 Читати новину українською
Марта Костюк
Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела преодолеть квалификацию одного из самых престижных турниров – Wimbledon. В финале украинка уступила представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо.

Матч оказался довольно напряженным. Для определения победительницы теннисистки потратили один час и 51 минуту.

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В двух сетах Костюк лучше начинала игру, но в конце теряла преимущество и проигрывала. Так, в первом сете украинка повела 4:2, но сразу же отдала свою подачу, а при счете 5:5 – еще одну. При этом испанка брейк-пойнт реализовала с третьей попытки.

Во втором сете Костюк снова вела с преимуществом в два, а впоследствии и три гейма – 3:1 и 5:2. В восьмом гейме украинка могла сравнять счет в матче, но не сумела на чужой подаче реализовать сет-пойнт. Гейм в итоге выиграла испанка. И после этого Сара Соррибес-Тормо сумела переломить ход поединка, выиграв еще два следующих гейма подряд, тем самым сравняв счет в сете. Он так и закончился в ничью, и победительницу пришлось определять на тай-брейке. На этот раз испанка выиграла первые четыре подачи. Впоследствии она увеличит свое преимущество до 1:6. Четыре следующие подачи выигрывает Костюк. Но решающую собственную подачу украинка проигрывает.

Костюк – Соррибес-Тормо 0:2 (5:7, 6:7)

В основную сетку соревнований проходит Сара Соррибес-Тормо. Ни одна из трех украинок (Костюк, Ястремская и Калинина) не сумели преодолеть квалификацию.

Напомним, сразу четыре украинские теннисистки попали в основную сетку соревнований турнира Большого шлема – Wimbledon в Великобритании. Участие в соревнованиях примут Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

Wimbledon продлится со 2 по 15 июля.

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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