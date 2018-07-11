Костюм, который усиливает мышцы человека: эксперты видят в разработке опасность

Ученые работают над технологией экзоскелета, который усиливает мышцы человека. Казалось бы, идея очень хорошая. Однако специалисты видят в этой разработке риск для людей, которые будут ее носить.

Об этом сообщает BBC.

При этом соучредитель "Фонда ответственной роботехники" профессор Ноэль Шарки считает, что такая разработка может быть опасной для людей. Дело в том, что такая технология позволит людям работать долго и непрерывно.

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"Можно создать экзоскелеты для строителей, которые помогут людям меньше физически уставать. Но длительный период работы будет истощать их умственно. И у нас нет средств не допустить этого", – пояснил ученый.

По его мнению, надо создать "этику" относительно подобных разработок, в которой бы предусматривались отрицательные стороны изобретений.

Я бы создал экзоскелеты, которые автоматически выключались после шести часов работы,

– добавил Шарки.

При этом один из разработчиков Тайлер Клайтс против любого ограничения технологии.

Костюм, который усиливает мышцы человека

"Мы не отказываемся от автомобилей только потому, что некоторые люди садятся за руль пьяные", – возмутился Клайтс.

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