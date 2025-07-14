От этого могут зависеть следующие решения США по поддержке Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко, передает 24 Канал.

Смотрите также Официальный визит: Кэллог на целую неделю приедет в Украину

Чем особенный визит Келлога?

По мнению чиновника, встреча Ермака и Келлога на вокзале в Киеве говорит "громче любых заголовков, любых статей", которые перед визитом обнародовали американские СМИ, пытаясь "показать неэффективность украинской дипломатии".

Пожалуйста, это была встреча не просто друзей. Это человек, который приехал в Киев для того, чтобы провести здесь не несколько часов, а несколько дней, возможно – целую неделю,

– сказал он.

По его словам, Келлог прибыл в Украину по собственному желанию, поскольку он не является тем чиновником, который будет осуществлять визит ради "зарплаты". Он сказал, что негативные публикации были направлены склонить Украину на то, что не соответствует ее интересам.

Сергей Лещенко рассказал, что Владимир Зеленский пригласил Кита Келлога провести в Украине несколько дней или неделю, и побывать на фронте, среди военных, в бригадах, и воочию увидеть как сейчас выглядит современная война.

"И конечно, эти знания будут нужны не только для того, чтобы выделять Украине помощь, но чтобы украинский опыт помогал американской армии быть современной", – добавляет заместитель.

В то же время пока не разглашают все детали программы визита Кита Келлога в Украину.