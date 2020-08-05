В Киеве с 5 этажа жилого дома выбросили кота. Животное отвезли в ветеринарную клинику, однако спасти его не удалось. Через 4 часа после инцидента кот умер в реанимации.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, трагедия произошла в ночь на 5 августа, кота выбросил психически больной сын владельцев квартиры.

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Детали инцидента

Это случилось по адресу: улица Старосельская, 52, Деснянский район. Парень, который выбросил кота, психически болен. Ему 21 год.

Выбросил кота с балкона и угрожал ножом родителям и арендаторам, которые снимали комнату. Сына был моментально нейтрализован и передан полиции,

– рассказали в сообществе.

Как спасали животное

Сразу после инцидента животное повезли в ветеринарную клинику. Кота привезли еще живым. Несмотря на то, что у него было очень много травм, он даже пытался встать. Однако уже через 4 часа умер. У животного были разорваны внутренние органы: печень, селезенка, а также необратимый травматический шок.

Как отметили в сообщении, 21-летнего злоумышленника ждет наказание за содеянное.