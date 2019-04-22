09:44
22 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Мировые Медиа
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
      Мировые Медиа

      Коти чи собаки – хто краще впливає на господарів? – Die Welt

      1180
      Коти чи собаки: хто робить щасливим господаря?
      Коти чи собаки: хто робить щасливим господаря? / Фото з відкритих джерел

      Американські вчені провели оригінальне дослідження: які домашні улюбленці позитивніше впливають на своїх господарів? Науковці отримали дуже цікаві результати.

      Це питання поділяє людство на два табори: хто щасливіший – власники собак чи котів? Здається, соціологи із США знайшли відповідь на це віковічне питання, – повідомляє німецьке видання Die Welt.

      Читайте також: Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps

      "У рамках Загального соціального опитування (General Social Survey) американські дослідники з 1972 року вивчають громадські зміни у США. В співпраці з незалежним Чиказьким університетом щороку вони збирають дані про політичні, культурні та соціальні погляди американських громадян", – пише журналістка Юлія Хазе.

      Минулого року респондентам вперше поставили питання про домашніх тварин, і вчені змогли проаналізувати вплив наявності домашніх улюбленців на загальне самопочуття опитуваних.

      Власники собак у середньому у два рази частіше називали себе "дуже щасливими" у порівнянні з власниками котів, – зазначає видання. – Ті, хто жив з котом і з собакою, опинилися посередині шкали рівня щастя. Люди, які не мали домашніх тварин, були, відповідно до опитування, також щасливішими, ніж власники котів.

      "Власники собак частіше шукають у своїх улюбленцях розраду в стресових ситуаціях, вони більше грають з ними і схильні до того, щоб розглядати собаку як члена сім'ї. Така відмінність вказує на сильнішу соціальну прихильність до домашніх тварин, що, у свою чергу, може сприяти кращому самопочуттю", – йдеться у статті.

      Опитування також показало, що власники собак частіше перебувають у шлюбі, ніж власники котів. До того ж вони частіше володіють власними будинками, а це має неабияке значення для відчуття щастя, – зазначає видання.

      "Це не перше дослідження, яке доводить, що власники собак живуть краще, – вказує Хазе. – У 2016 році американські психологи дійшли висновку, що власники собак більш задоволені своїм життям, ніж власники котів. Вони пов'язали це з особистістю власників собак, які, на їхню думку, більш екстравертовані та рідше страждають на неврози, ніж власники котів. Дослідження 2013 року також засвідчило, що власники собак проводять більше часу на свіжому повітрі та більш активні, що позитивно впливає на їхнє здоров'я і відчуття щастя".

      Таким чином, виходячи з наукових доказів, собаки більш позитивно впливають на своїх господарів, ніж коти, підсумовує Die Welt.

      Читайте також: Є простий спосіб вдосконалити ваш мозок, – Le Figaro

      blog_ava
      В результате терактов на Шри-Ланке сотни погибших: что известно
      сегодня
      3747
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Публикации Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      О чем говорили в кулуарах Зе-штаба в ожидании результатов
      сегодня , 09:45 О чем говорили в кулуарах Зе-штаба в ожидании результатов
      Ірина Поліщук 1
      Главные новости 21 апреля: Зеленский побеждает на выборах, теракт на Шри-Ланке
      сегодня , 08:00 Главные новости 21 апреля: Зеленский побеждает на выборах, теракт на Шри-Ланке
      7510
      Штаб Порошенко зря постелил красную дорожку
      сегодня , 07:30 Штаб Порошенко зря постелил красную дорожку
      Анатолій Яворський 1223
      Как помочь планете: практические советы и популярные мифы
      сегодня , 00:30 Как помочь планете: практические советы и популярные мифы
      Тетяна Бучок 1144
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      21 апреля , 23:24 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 24050
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук