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      Который год "валяют ваньку" – Геращенко подловила россиян на лжи по обмену пленными

      29 Читати новину українською
      Ирина Геращенко
      Ирина Геращенко / Українська правда

      На следующей встрече трехсторонней контактной группы в Минске Украина поставит первым вопрос об обмене 25 россиян, осужденных в Украине, на политзаключенных Кремля.

      Это уже будет 16 такое предложение за 16 месяцев. Вопрос будут ставить ребром, поскольку на днях Украина получила еще одно подтверждение того, что РФ пытается всеми возможными ей механизмами оттянуть вопрос украинских пленников в Кремле. Об этом пишет вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

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      Сегодня уполномоченная по правам человека РФ Москалькова заявила, что она не имеет официального мандата заниматься вопросом обменов и увольнений, и что этим должен заниматься контактная группа в Минске. В то же время в Минске представители РФ который год "валяют ваньку" и отказываются обсуждать вопрос увольнения россиян в обмен на украинцев по формуле 25/25, настаивая, что это – вопрос омбудсменов,
      – подчеркнула она.

      Затем, во время встречи ТКГ 27 марта в Минске Украина будет требовать определить точную дату обмена пленными.

      Это наше 16! за последние 16 месяцев обращения к россиянам требованием забрать своих – отдать наших,
      – эмоционально добавила Геращенко.

      По ее словам, в списке, предложенном Украиной, – 25 россиян, которых Киев готов передать. Среди них те, кто официально обратился к Путину с просьбой забрать их домой.

      Отметим, что в предложенном Украиной перечне нет фамилии журналиста Кирилла Вышинского. Его не просили включить в список ни россияне, ни оккупанты на Донбассе. Сам журналист, которого подозревают в госизмене и имеющий двойное гражданство, тоже такой просьбы не высказывал.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Ирина Геращенко Украинцы в плену РФ Минские договоренности Заложники Обмен пленными
      Источник: 24 Канал
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