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Который спарринг-партнер на выборах поможет Порошенко остаться на второй срок

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Парламентская фракция "Оппозиционный блок" может получить своего представителя в обновленном составе ЦИК. Голосование за кандидатов может произойти уже 4 июля. Кандидатов – 15, а мест – только 13. вылететь может кандидат от "Батькивщины" или "Самопомочи". Тимошенко хотят лишить возможности взять реванш на выборах. А к "Самопомочи" враждебно относятся в БПП. А вот к "опоблоковцам" – наоборот.

Юрий Бойко в последнее время частенько светится на каналах, связанных с Порошенко. По одной из версий его могут готовить как спарринг-партнера действующему президенту на выборах.

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Они пока не признаются, идут ли на президентские выборы. Однако, их рейтинги социологи уже меряют. Экс-министру энергетики времен Януковича, председателю фракции "Оппозиционный блок" Юрию Бойко сейчас прогнозируют 8 процентов. Экс-регионалу, а сейчас внефракционному нардепу Вадиму Рабиновичу – 6%. Имеют рейтинги, потому что удачно манипулируют непростой ситуацией в государстве и разочарованием украинцев постмайданной властью.

Это вовсе не означает, что эти люди в своем электоральном выборе изменили точку зрения от традиции, которая у них была голосовать за "Крепких хозяйственников" аля Янукович,
– прокомментировал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Вадим Рабинович вместе с известным украинофобскими высказываниями Евгением Мураевым основали партию "За жизнь". Их покровителем называют кума Путина Виктора Медведчука. Председателя же "Опоблока" Вадима Бойко относят к группе Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, который возглавлял администрацию президента Януковича. Бойко и не скрывает, что Левочкин – сопредседатель его штаба.

Над ростом рейтингов экс-регионалов ежедневно и кропотливо работают подконтрольные Медведчуку и Фирташу медиа. Журналисты этих СМИ терпеливо ждут политиков, чтобы каждый день в Раде услышать одно и тоже. А политики регулярно светятся в эфирах этих телеканалов. Внимательны к Бойко и на каналах, которые связывают с Порошенко. И это подтверждает версию о том, что Бойко готовят как выгодного спарринг-партнера для Порошенко во втором туре.

Единственный вариант, который ему мифически поможет остаться на второй срок, это если его оппонентом будет Бойко,
– отметил политтехнолог Сергей Гайдай.

Мол, именно поэтому фамилия Бойко и исчезла из коррупционного дела ГПУ о "вышках Бойко". А вот Бойко, чтобы точно попасть во второй тур, начал пользоваться не только услугами украинских, но и аж 3 американских политтехнологов, пишут журналисты "Украинской правды". Сам "опоблоковец" говорит, что фамилии слышит впервые. Однако, в то, что американские политтехнологи смогут улучшить рейтинг Бойко их украинские коллеги не верят. Рейтинг и Бойко, и Рабиновича слишком мал. Единственное, что может вывести кого-то из них во второй тур – это объединение, соглашаются эксперты.

Бывшие рейтинги, которые имела "Партия регионов", нынешний "Опоблок" или партия Рабиновича никогда не догонит,
– утверждает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Однако политики пока говорят, что объединяться не планируют. Поэтому полноценного реванша "регионалам" не прогнозируют. Говорят, максимум – могут быть инструментом для реализации чужих политических планов.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Петр Порошенко ЦИК Выборы Президента 2019 Президент Украины Юрий Бойко Вадим Рабинович Новости политики
Источник: 24 Канал
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