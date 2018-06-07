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"Коттедж Холостяка": фото королевского подарка для принца Гарри и Меган Маркл

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Меган Маркл и принц Гарри стали владельцами коттеджа в Йорке
Меган Маркл и принц Гарри стали владельцами коттеджа в Йорке / Фото из открытых источников

Принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от подарков стоимостью 8 миллионов долларов, однако приняли подарок от королевы Великобритании Елизаветы II. Говорится о коттедже в Йорке, который находится на территории имения королевы в Сандрингеме в Норфолке.

Раньше этот дом называли "Коттедж Холостяка". Об этом сообщают западные СМИ.

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Отмечается, что королева Елизавета II унаследовала резиденцию от своего отца короля Георга VI, а теперь владельцами коттеджа станут герцог и герцогиня Сассекские.

Интересно, что королева традиционно дарит недвижимость своим детям и внукам, которые вступают в брак. К примеру, на свадьбу принца Уильяма с Кейт Миддлтон она подарила особняк Анмер-Холл на территории того же имения Сандрингем.

Кроме того, Меган уже бывала на территории Сандрингемского дворца, ведь здесь королевская семья праздновала Рождество этого года.

Раніше будинок називався
Раньше дом назывался "Коттеджем Холостяка" / Getty Images

Напомним, 19 мая состоялась самая долгожданная звездная свадьба – королевское венчание принца Гарри и Меган Маркл. Самым важным сюрпризом для Меган Маркл стал подарок от королевы Елизаветы II. Британский монарх в день свадьбы объявила о предоставлении титула супругам – принц Гарри и его избранница стали герцогами Сассекскими. Кроме этого, невеста получила свой королевский герб, на котором были изображены символы, что означают родную для актрисы Калифорнию.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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