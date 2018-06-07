"Коттедж Холостяка": фото королевского подарка для принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от подарков стоимостью 8 миллионов долларов, однако приняли подарок от королевы Великобритании Елизаветы II. Говорится о коттедже в Йорке, который находится на территории имения королевы в Сандрингеме в Норфолке.

Раньше этот дом называли "Коттедж Холостяка". Об этом сообщают западные СМИ.

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Отмечается, что королева Елизавета II унаследовала резиденцию от своего отца короля Георга VI, а теперь владельцами коттеджа станут герцог и герцогиня Сассекские.

Интересно, что королева традиционно дарит недвижимость своим детям и внукам, которые вступают в брак. К примеру, на свадьбу принца Уильяма с Кейт Миддлтон она подарила особняк Анмер-Холл на территории того же имения Сандрингем.

Кроме того, Меган уже бывала на территории Сандрингемского дворца, ведь здесь королевская семья праздновала Рождество этого года.

Допис, поширений British Royal Family (@royal.house.of.windsor) 6 Чер 2018 р. о 9:07 PDT



Раньше дом назывался "Коттеджем Холостяка" / Getty Images

Напомним, 19 мая состоялась самая долгожданная звездная свадьба – королевское венчание принца Гарри и Меган Маркл. Самым важным сюрпризом для Меган Маркл стал подарок от королевы Елизаветы II. Британский монарх в день свадьбы объявила о предоставлении титула супругам – принц Гарри и его избранница стали герцогами Сассекскими. Кроме этого, невеста получила свой королевский герб, на котором были изображены символы, что означают родную для актрисы Калифорнию.