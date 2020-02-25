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      Ковальчука уволили с должности главы Укрэнерго и назначили Кудрицкого: что об этом известно

      - Читати новину українською
      Владимир Кудрицкий / ua.energy

      Наблюдательный совет Укрэнерго 24 февраля уволил с должности председателя правления Всеволода Ковальчука. Новым исполняющим обязанности руководителя компании стал первый заместитель Ковальчука – Владимир Кудрицкий.

      Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале, а также "Цензор.Нет" со ссылкой на собственные источники.

      К теме: Правительство хочет сменить руководство "Нафтогаза" и Укрэнерго: каковы причины и последствия

      Отметим, что Всеволод Ковальчук до назначения руководителем несколько лет подряд руководил процессами инвестиций и сотрудничества с международными финансовыми институтами. В 2008 году Всеволод Ковальчук работал в должности исполнительного директора по экономической политике и анализу, исполнял обязанности вице-президента по финансам НАЭК "Энергоатом". В течение 2001-2007 годов он работал в НАК "Нафтогаз Украины".

      В январе 2019 года Наблюдательный совет Укрэнерго объявил о проведении конкурса на замещение должности главы правления компании. В тройку лидеров конкурса вошли Всеволод Ковальчук, заместитель министра энергетики и охраны окружающей среды Виталий Шубин и заместитель директора ГП "Энергорынок" по экономике и финансам Юрий Бойко.


      Всеволод Ковальчук / Фото "Цензор.Нет"

      Что известно о Владимире Кудрицком
      Кудрицкого еще в 2016 году в Укрэнерго нанял Ковальчук на должность руководителя офиса управления проэктам. До этого он занимал должность директора по развитию ОАО "Укртранснафта", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton. В декабре 2017 года он был назначен в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" в качестве представителя правительства.

      В мае 2019 года, после конфликта экс-министр энергетики Игоря Насалика с Всеволодом Ковальчуком, Кудрицкий был уволен из Наблюдательного совета "Нафтогаза". Вместо него был назначен Константин Марьевич.

      С сентября 2019 года он отвечал за финансовую, инвестиционную, строительную и ремонтную деятельность компании, разработку и выполнение стратегии, оперативное управление, эксплуатацию и развитие сетей. Он также координировал деятельность экспертного совета Укрэнерго.

      Смена руководства "Нафтогаза" и Укрэнерго: что об этом известно

      2 декабря 2019 года министр энергетики Алексей Оржель заявил, что вскоре Кабмин сменит руководство государственных энергетических компаний, в том числе и руководство Укрэнерго. Что касается конкурсной основы, Оржель добавил, что цель такого шага – привлечь к управлению стратегическими предприятиями специалистов высокого уровня.

      По его словам, такие решения не зависят от взаимоотношений между министром и руководителями отдельных компаний. И принимает их только правительство. В то же время чиновник подчеркнул важность эффективного управления государственными энергетическими компаниями.

      В то же время, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что нет абсолютно ничего плохого в том, чтобы впервые в истории компании профессиональные и политически незаангажированные люди провели конкурс по международным стандартам и избрали руководителя.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство энергетики и защиты окружающей среды Нафтогаз Энергетика
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