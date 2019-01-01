Коваленко победил Фреда в борьбе за лучший гол в 2018 году: видео
Болельщики "Шахтёра" выбрали лучший гол клуба в уходящем году. Победу одержал результативный удар Виктора Коваленко в ворота "Динамо".
В течение девяти дней подписчики официальной страницы "Шахтера" в Instagram определяли лучший из 16 самых красивых и важных забитых голов.
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В финальном голосовании сошлись гол Виктора Коваленко в ворота "Динамо" в матче 14-го тура УПЛ (2:1) и гол Фреда в ворота "Ромы" в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).
По итогам голосования лучшим голом 2018 года признан удар Коваленко, за который проголосовали 864 респондентов. За гол Фреда свой голос отдали 736 болельщиков.
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Источник: 24 Канал
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