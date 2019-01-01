Коваленко победил Фреда в борьбе за лучший гол в 2018 году: видео

Болельщики "Шахтёра" выбрали лучший гол клуба в уходящем году. Победу одержал результативный удар Виктора Коваленко в ворота "Динамо".

В течение девяти дней подписчики официальной страницы "Шахтера" в Instagram определяли лучший из 16 самых красивых и важных забитых голов.

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В финальном голосовании сошлись гол Виктора Коваленко в ворота "Динамо" в матче 14-го тура УПЛ (2:1) и гол Фреда в ворота "Ромы" в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

По итогам голосования лучшим голом 2018 года признан удар Коваленко, за который проголосовали 864 респондентов. За гол Фреда свой голос отдали 736 болельщиков.

Дамы и господа, представляем вам лучший гол «Шахтера» в 2018 году!



Победный суперудар Виктора Коваленко в матче с «Динамо». pic.twitter.com/UVjtECeBhP — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 31 грудня 2018 р.

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