Коваленко тренируется индивидуально от общей группы "Шахтера"

Виктор Коваленко составил компанию Марлосу, правда в лазарете "Шахтера". 22-летний хавбек "горняков" провел последнюю тренировку по индивидуальной программе.

Скорее всего игрок получил повреждение во время матча против "Хоффенхайма", когда покинул поле на 85-й минуте.

Читайте также: "Шахтер" официально сохранил игрока сборной Украины

Однако насколько серьезна травма у игрока сборной Украины и сколько времени он пропустит, пока не сообщается. Также врачи "Шахтера" работают над тем, чтобы Марлос сумел помочь команде еще в матчах этого года.

Напомним, что поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" состоится 12 декабря, начало игры в 22:00. В этом матче определится, кто пройдет в плей-офф турнира.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24