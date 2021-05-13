Володимир Зеленський 11 травня підписав закон про спеціальне досудове розслідування для осіб, які переховуються в інших країнах чи на тимчасово окупованих територіях. Його застосують до нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, якого підозрюють в державній зраді.

Про це в ефірі програми "6/9" розповів глава правоохоронного комітету Верховної Ради, депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський. За його інформацією, Козак зараз перебуває в Росії.

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Парламентар зауважив, новий закон президента дає можливість заочно проводити розслідування по таких особах, на кшталт Козака. Він вважає, що найближчими днями документ буде опубліковано.

Поки що в нас є інформація, що він (Козак – 24 канал) перебуває в Росії. І він вже стане першим фігурантом, до якого цей новий закон буде застосовано,

– зазначив Денис Монастирський.

І пояснив, це означає, що правоохоронні органи можуть заочно:

збирати докази;

проводити розслідування;

проводити судовий розгляд.