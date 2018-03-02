Kozak System презентовали новый клип на песню "Я віддам": видео

Украинская группа Kozak System недолго отдыхала после Нацотбора на Евровидение и, кроме активной подготовки к сольному концерту, презентовала видео на новую песню "Я віддам".

Слова к ней написал автор известных хитов Kozak System, писатель Сергей Жадан. А вот видеоклип получился не совсем "традиционным" для казаков: на экране разворачивается драма чувств, вплетенная в трехминутную музыкальную историю.

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"Задача была непростая: рассказать историю за три минуты так, чтобы слушатель не только захотел послушать и посмотреть ее еще раз, а также вынес из увиденного что-то лично для себя, – говорит режиссер видео Alex Sigalov, – я не отрываю музыку и видео друг от друга – они должны быть "дуэтом". И если это удается – успешный замысел. "Винегрет" из силиконовых beauty-шотов, дорогих и бессмысленных локаций и китчевых приемов меня, ни как зрителя, ни как режиссера никогда не интересовал".

Кто такой Alex Sigalov?



Призер кинематографических наград, среди которых Cesar Awards, German Design Award и др. Среди его работ – ролики для таких известных мировых брендов как Mercedes, Otto, Estée Lauder, Marionnaud, PEZ, Velux, ÖAMTC, BMVIT. На этот раз он решил попробовать себя в амплуа клипмейкера и предложил сотрудничество Kozak System. Работает режиссер в Австрии. И именно там он решил воплотить сценарий песни, которая его вдохновила своей "подлинностью".

Кстати, видео поборется за победу на фестивале VIS Vienna Independent Shorts - ежегодном фестивале короткометражного кино в Вене.

Уже через месяц, 30 марта, Kozak System представят свою новую четвертую пластинку "Не Моя" (куда также войдет и трек "Я віддам") во время сольного концерта в столичном клубе Atlas.

Смотрите клип Kozak System – Я віддам: