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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Козье, растительное или коровье: интересные факты о молоке

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Какое молоко самое полезное
Какое молоко самое полезное / cepu.ro

Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, какое молоко полезнее для здоровья и стоит ли добавлять его в кофе, развенчиваем мифы.

Какое молоко полезнее? Многие считают, что козье молоко гораздо полезнее, чем коровье, передает Ukrhealth.

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На самом деле все это дело вкуса, единственное кто-то может иметь аллергию на белок, который является в коровьем молоке.

Так называемое растительное молоко изготавливают из различных ингредиентов: кокоса, орехов, сои, овса. Его преимущественно употребляют те, у кого не усваивается лактоза. Ореховое молоко является достаточно калорийным, а овсяное пьют люди, которые хотят похудеть.

Можно ли пить молоко во взрослом возрасте? Бытует мнение, что чем старше становится человек, тем меньше ему следует пить молока. Но на самом деле это не так, ведь кальций необходим и взрослому человеку.

Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов напомнил, что молочные продукты содержат много кальция, витамин D. И с возрастом у людей исчезает фермент, который помогает усваивать лактозу.

Но если вы себя хорошо чувствуете после чашки молока – нет нужды отказываться от полезного продукта.

via GIPHY

Вредно ли молоко из супермаркета? Нет, ведь купленное в магазине молоко чище, ведь фермерское может быть зараженным, если корова болеет и хозяин не следит за гигиеной и здоровьем своего скота.

Домашнее молоко обязательно нужно вскипятить или пастеризовать.

Можно ли пить кофе с молоком? Употребление кофе с молоком даже полезно. Однако, все же есть исключение – люди, страдающие рефлюксной болезнью.

via GIPHY

Можно ли пить молоко вместе с солеными или кислыми продуктами? В сочетании с молоком соленые продукты еще вреднее не станут. То же самое касается кислого – кислота створоживает молоко, что все равно происходит в желудке.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровое питание Здоровье
Источник: 24 Канал
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