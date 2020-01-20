Каждая 5 пачка масла в Украине – подделка: результаты масштабной проверки

В Украине провели масштабную проверку масла. Согласно результатам каждая 5 пачка оказалась фальсификатом.

Выводы опубликовала Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Где отобрали образцы

Для исследования были отобраны образцы в торговых сетях 4 регионов Украины: Сумах, Черкассах, Новой Одессе (Николаевская область) и в Калуше (Ивано-Франковская область).

Всего было взято 77 экземпляров (231 пачка). Среди представленных товаров было 28 украинских и 2 немецких производителя.

Каков результат

Исследование показало, что 16 отобранных единиц – это фальсификат:

Суммы – 3 образца;

Новая Одесса – 2;

Черкассы – 3;

Калуш – 8.

Ивано-Франковский гормолокозавод выпустил масло, половина состава которого – заменители, а Богодуховский завод в Харьковской области в продукцию добавил 75% немолочных жиров.

Кроме того, в Одесской области в городе Килия продают масло, в котором оказалось 92% немолочных жиров. В масле под названием "Апрель", которое сделали в Каневе, – 87% немолочных жиров.

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Масло которое изготовили в Днепре ООО "Интермол", оказалось на 100% поддельным. То же самое можно сказать о товаре компании "Николаевмолпром", где анализ показал – 100% фальсификат.

Все же 3 пачки из Сум показали чистое масло, 2 другие – с примесями около 10%. Все образцы из разных партий, но изготовленные на Староконстантиновском заводе на Хмельнитчине.

Интересно! Расходы украинцев на еду и безалкогольные напитки составляли 46,2% от их общих расходов в первом полугодии 2019 года. В то же время жители Евросоюза на еду и напитки тратят 12,1% от их общих расходов. Больше – по ссылке.