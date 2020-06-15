Глава Львовской ОГА Максим Козицкий возглавил рейтинг глав областных государственных администраций по итогам 1 квартала 2020 года. На должность он был назначен только 5 февраля, впрочем, сумел обойти в рейтинге уже опытных политиков, в частности Виталия Кличко, который возглавляет КГГА в течение последних 6 лет.

Рейтинг обнародовал киевский еженедельник "Деловая столица", который ежегодно и заключает его.

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В рейтинге сравнили показатели 23 регионов вместе с городом Киевом, без оккупированных Крыма и Севастополя и полуоккупированных Донецкой и Луганской областей, по 20 общественно значимым критериям.

Критерии были сформированы на основании данных Государственной службы статистики и ее территориальных органов.

Максим Козицкий набрал наибольшую сумму баллов по всем критериям и в итоге получил 74,5 балла.

Согласно рейтингу, Львовщина в I квартале сумела избежать больших провалов, за исключением того, что область вошла в тройку регионов с самой высокой долей работников, которых отправили в неоплачиваемые отпуска (2,7%).

Область также заняла второе место по динамике строительства:

в первом квартале зафиксировали рост на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;

по итогам четырех месяцев – на 5,4%.

Главный вклад в этот успех принадлежит пищевой промышленности, которая сумела нарастить производство продукции на 28,5%.

Кто разделил первую пятерку мест среди глав ОГА:

Максим Козицкий – глава Львовской ОГА;

Владислав Скальский – глава Винницкой ОГА;

Виталий Кличко – мэр Киева, глава КГГА;

Максим Куцый – глава Одесской ОГА.