Козыри в Зеленского уже есть, – депутат от "Слуги народа" о предстоящей встрече Украины и России

Согласно формуле Штайнмайера, в Украине будет действовать временный закон об особом статусе Донбассе. Это произойдет, если на оккупированных территориях пройдут выборы по украинскому законодательству. Как подчеркнул Зеленский, они пройдут только после вывода российских войск.

О козырях Зеленского заявил депутат от партии "Слуга народа" Святослав Юраш в прямом эфире 24 канала.

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"Первое – это его триумфальная победа на президентских выборах, и четкая и понятная – на парламентских выборах. Это его козырь – что он имеет ситуацию-контроль в Украине. Это позволит Зеленскому дебютировать в нормандском формате как полногранному лидеру ситуации в стране", – ответил нардеп.

По его словам, это превращает Зеленского с объекта в субъекта, который сможет влиять на ситуацию и изменять ее.

А второе: тем, что произошло вчера (речь идет о подписании формулы Штайнмайера – 24 канал), мы сделали возможной эту встречу. Также были представлены красные линии, в отношении которых Украина на компромисс не пойдет. Речь идет о границах, людях и тому подобное. И постоянный тезис о территории, где невозможны выборы под дулом автомата. Ведь мы понимаем по Крыму, во что такие выборы превратятся,

– заявил Юраш.

На вопрос, будут ли выборы на Донбассе, если Россия не отведет свои войска, Юраш ответил, что здесь можно рисовать миллион вариантов.

"Включая украинские танки в Москве, которые дулом заставят Путина ... передать Украине еще что-то, кроме восточных территорий", – подчеркнул депутат.

Отметим, что еще 1 октября украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

О чем говорится в формуле Штайнмайера?

Согласно формуле, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса.



Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указано: выборы состоялись в соответствии со стандартами ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов.



Как подчеркнул Президент Украины, выборы состоятся только при условии, если с территории ОРДЛО будут выведены российские войска, а захваченная часть российско-украинской границы будет передана под контроль Украины. Иначе выборы в ОРДЛО не состоятся.