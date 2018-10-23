Кран принадлежит компании, которая почти не существует, – юрист о масштабной аварии в Киеве

Согласно законам Украины, возместить убытки должен владелец автомобиля, повлекшей ДТП. В случае аварии в Киеве – владелец крана. Поэтому стоит подать иск о взыскании убытков, затем следует арестовать кран и, в случае положительного судебного решения, исполнительная служба распродаст имущество компании-должника и компенсирует убытки пострадавших.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал юрист Лаврентий Царук.

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По его словам, если компания-владелец, как это часто бывает, на бумаге ничего не должен, "то мы хотя бы точно знаем, что она имеет этот кран". Также эксперт отметил, что услуги юристов можно добавить в сумму ущерба и суд также взыщет с виновного лица гонорар адвокату.

Конечно, это в том случае, если виновное лицо имеет имущество. В нашем же случае автомобиль принадлежит компании, которая почти не существует, и не известно, есть ли у нее средства,

– сообщил Царук.

Высказался юрист и по компенсации с помощью страхования: обязательный полис гарантирует возмещение лишь сумму 100 – 150 тысяч гривен. В масштабах общих убытков эта сумма выглядит незначительной.



Лаврентий Царук компенсацию из-за обязательного страхования считает незначительной относительно потерь

Интересный нюанс эксперт отметил относительно так называемого "форс-мажора".

Юриспруденция – наука точная, как и математика. Если что-то случилось, то в этом должен быть виноват. Форс-мажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы – это только тогда, когда Торгово-промышленная палата Украины выдала специальный сертификат,

– растолковал Лаврентий Царук.

То есть, виновнику в тойм или инойм деле, которого суд обяжет выплатить компенсацию, не так уж и просто отменить такое решение и списать все на "непреодолимые обстоятельства".

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что компенсацию водителям поврежденных в результате масштабного ДТП на Печерске в Киеве автомобилей будет выплачивать страховая компания автокрана. Ведь водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения, а по предварительной версии, авария произошла из-за того, что у автокрана отказали тормоза.