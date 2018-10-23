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      Кран протаранил 18 авто на Печерске в Киеве: в полиции обнародовали предварительную причину

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      Вполне вероятно, что причиной резонансного ДТП на Печерске в Киеве стало то, что в автокрана отказали тормоза, поэтому машина въехала в другие. В частности, об этом убеждает водитель грузовика, полиция пока проверяет эту версию.

      Утром 23 октября в Киеве на бульваре Леси Украинки автомобильный кран протаранил сразу 18 автомобилей.

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      Как рассказали в полиции столицы, в результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека, однако двум из них была оказана помощь на месте.

      Также правоохранители со ссылкой на водителя озвучили предварительную причину аварии.

      "Полицейские общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза. Эту информацию проверят в ходе следствия", – добавляют в полиции.

      Сейчас продолжается осмотр события, опрашивают свидетелей, устанавливаются обстоятельства и механизм ДТП. Кроме того, сведения об инциденте зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

      К слову, 22 октября возле Дарницкого моста в Киеве перевернулся военный грузовик.

      Кран протаранил машины в центре Киева: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Полиция Расследования Авария с краном в Киеве
      Источник: 24 канал
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