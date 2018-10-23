Кран протаранил около 20 авто на Леси Украинки в Киеве: пострадал звездный мужчина

В масштабном ДТП с участием автокрана и около 20 автомобилей, которое произошло в Печерском районе Киева утром 23 октября, принял участие как потерпевший и муж украинской певицы Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу.

Утром 23 октября в Киеве на бульваре Леси Украинки автомобильный кран протаранил по меньшей мере 18 автомобилей, в результате чего три человека пострадали. По предварительным данным, причина столкновения – у грузовика отказали тормоза.

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Как впоследствии выяснилось, в аварию попал и муж украинской певицы Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу.

В частности, об этом он сообщил в своем Instagram, где выложил соответствующее фото.

На фотографии, в частности, видно, что участниками аварии стали несколько машин, некоторые из них получили достаточно серьезные повреждения. Что касается самого бизнесмена, то он не пострадал.



Муж Ани Лорак пострадал в результате столкновения крана с по меньшей мере 18 авто на Леси Украинки в Киеве

Заметим, незадолго до ДТП Налчаджиоглу публиковал видео, на котором сетовал на загруженность дорог в Киеве.

Сейчас Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак находятся в процессе развода.

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Напомним, в начале октября в Татарстане в ДТП попал грузовик с гастрольной команды Ани Лорак. В результате погиб водитель легковушки, с которым тот совершил столкновение.