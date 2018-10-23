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      Кран протаранил около 20 авто на Леси Украинки в Киеве: пострадал звездный мужчина

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      Масштабное ДТП с краном на Леси Украинки: пострадал муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
      Масштабное ДТП с краном на Леси Украинки: пострадал муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу / Соцсети

      В масштабном ДТП с участием автокрана и около 20 автомобилей, которое произошло в Печерском районе Киева утром 23 октября, принял участие как потерпевший и муж украинской певицы Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу.

      Утром 23 октября в Киеве на бульваре Леси Украинки автомобильный кран протаранил по меньшей мере 18 автомобилей, в результате чего три человека пострадали. По предварительным данным, причина столкновения – у грузовика отказали тормоза.

      Читайте также: Авария в Киеве на Леси Украинки: появилось видео, как кран протаранил около 20 автомобилей

      Как впоследствии выяснилось, в аварию попал и муж украинской певицы Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу.

      В частности, об этом он сообщил в своем Instagram, где выложил соответствующее фото.

      На фотографии, в частности, видно, что участниками аварии стали несколько машин, некоторые из них получили достаточно серьезные повреждения. Что касается самого бизнесмена, то он не пострадал.

      ДТП, Київ, Лесі Українки, Печерськ, Ані Лорак, кран, Мурат Налчаджиоглу
      Муж Ани Лорак пострадал в результате столкновения крана с по меньшей мере 18 авто на Леси Украинки в Киеве

      Заметим, незадолго до ДТП Налчаджиоглу публиковал видео, на котором сетовал на загруженность дорог в Киеве.

      Сейчас Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак находятся в процессе развода.

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      Напомним, в начале октября в Татарстане в ДТП попал грузовик с гастрольной команды Ани Лорак. В результате погиб водитель легковушки, с которым тот совершил столкновение.

      Теги: Новости Киева Новости Украины LifeStyle Аварии и ДТП Авария с краном в Киеве Ани Лорак
      Источник: 24 канал
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