В сети опубликовали видео с камер наблюдения, на котором четко видно, как автомобильный кран протаранил несколько автомобилей в самом центре Киева – на Печерске.

Утром 23 октября в Киеве на бульваре Леси Украинки автомобильный кран протаранил по меньшей мере 18 автомобилей, в результате чего три человека пострадали.

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Впоследствии ресурс dtp.kiev.ua опубликовал видео момента ДТП.

На кадрах, в частности, видно, как после столкновения с краном один из грузовиков отбросило в сторону.

Также можно увидеть, как в момент аварии пассажиры на ходу выпрыгивают из повреждённых авто.

Смотрите видео аварии на Леси Украинский в Киеве 23 октября 2018 года

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и попали в больницы другие актеры проекта – Яну Глущенко и Егора Крутоголова.

Кран протаранил около 20 машин в Киеве: смотрите видео