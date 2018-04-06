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Красавчик Джаред Лето возвращается в Украину с концертом: 5 лучших клипов 30 Seconds to Mars

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30 Seconds to Mars
30 Seconds to Mars / 24 Канал

Легендарные 30 Seconds to Mars уже 30 апреля соберут киевский Дворец Спорта на грандиозную вечеринку. Группа братьев Лето везет украинским поклонникам свой новый альбом "America", который мир увидел сегодня, 6 апреля. Кроме новых песен, группа сыграет свои лучшие, уже легендарные хиты.

Готовимся к фееричному концерту вместе. Далее – 5 лучших клипов 30 Seconds to Mars. Так как лидер группы Джаред Лето, известный актер с Оскаром в кармане, к видеоработам относится очень серьезно. Каждый клип – на самом деле едва ли не короткометражный фильм с историей и содержанием. Более того – режиссирует их сам Джаред под псевдонимом Барталомью Каббинса.

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Walk On Water

Эта новая работа группы действительно впечатляет. В День Независимости США американские рокеры сняли своеобразный портрет страны. Съемки проходили в один день в 50 штатах. А над видео работали 92 команды. Режиссером клипа является сам Джаред Лето. Кадры, которые не попали в работу, станут частью документального фильма Джареда – "Один день из жизни Америки".

Смотрите клип Thirty Seconds To Mars - Walk On Water:

From Yesterday

Один из лучших клипов в мировом шоу-бизнесе. И один из самых дорогих. Ходили слухи, что на эту видеоработу группа потратила 13 000 000 долларов! В 2010 году Джаред Лето эту информацию опроверг. Сколько же на самом деле стоит клип – музыкант так и не признался.

Джареда невероятно впечатлил фильм Бернардо Бертолуччи "Последний император". Лето так проникся историей, что решил снять клип в Китае в Запретном городе. Интересно, что в сценах боя не снимались дублеры, а участники группы.

Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – From Yesterday:

A Beautiful Lie

Еще один шедевр от группы. На этот раз музыканты отправились в Гренландию на 200 миль севернее Полярного круга. Так музыканты пытались привлечь внимание к проблеме глобального потепления. В центре внимания – невероятные пейзажи вечной мерзлоты.

Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – A Beautiful Lie:

The Kill

Двойники в смокингах и тайные коды. Клип полностью копирует образы из фильма "Сияние", снятого по одноименной книге Стивена Кинга. В клипе также используется техника разделения экрана, которая была популярной в кино в 20-х годах.

Кстати, в двух клипах The Kill и From Yesterday встречается число 6277. Если на телефоне набирать слово Mars – выйдет этот тайный код.

Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – The Kill:

City Of Angels

А это уже видеопризнание в любви Лос-Анджелесу. Для создания клипа Джаред Лето собрал немало звезд. Линдси Лохан, Джеймс Франко, Селена Гомез, Эшли Олсен рассказывают о любимом Городе Ангелов в 11-ти минутном ролике.

Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – City Of Angels:

30 Seconds to Mars едут в Украину с концертом после длительной тишины. Джаред Лето в последние 3 года активно снимался в кино. Все же помнят сумасшедшего Джокера в фильме "Отряд самоубийц".

В 2014 году во время гастролей Джаред посетил Евромайдан – фотографировал баррикады и общался с протестующими, которые тогда жили в палатках.

"В Украине живут смелые и отважные люди, у которых есть мечта", – сказал тогда Джаред Лето.

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Украины Музыка
Источник: 24 Канал
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