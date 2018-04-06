Красавчик Джаред Лето возвращается в Украину с концертом: 5 лучших клипов 30 Seconds to Mars
Легендарные 30 Seconds to Mars уже 30 апреля соберут киевский Дворец Спорта на грандиозную вечеринку. Группа братьев Лето везет украинским поклонникам свой новый альбом "America", который мир увидел сегодня, 6 апреля. Кроме новых песен, группа сыграет свои лучшие, уже легендарные хиты.
Готовимся к фееричному концерту вместе. Далее – 5 лучших клипов 30 Seconds to Mars. Так как лидер группы Джаред Лето, известный актер с Оскаром в кармане, к видеоработам относится очень серьезно. Каждый клип – на самом деле едва ли не короткометражный фильм с историей и содержанием. Более того – режиссирует их сам Джаред под псевдонимом Барталомью Каббинса.
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Walk On Water
Эта новая работа группы действительно впечатляет. В День Независимости США американские рокеры сняли своеобразный портрет страны. Съемки проходили в один день в 50 штатах. А над видео работали 92 команды. Режиссером клипа является сам Джаред Лето. Кадры, которые не попали в работу, станут частью документального фильма Джареда – "Один день из жизни Америки".
Смотрите клип Thirty Seconds To Mars - Walk On Water:
From Yesterday
Один из лучших клипов в мировом шоу-бизнесе. И один из самых дорогих. Ходили слухи, что на эту видеоработу группа потратила 13 000 000 долларов! В 2010 году Джаред Лето эту информацию опроверг. Сколько же на самом деле стоит клип – музыкант так и не признался.
Джареда невероятно впечатлил фильм Бернардо Бертолуччи "Последний император". Лето так проникся историей, что решил снять клип в Китае в Запретном городе. Интересно, что в сценах боя не снимались дублеры, а участники группы.
Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – From Yesterday:
A Beautiful Lie
Еще один шедевр от группы. На этот раз музыканты отправились в Гренландию на 200 миль севернее Полярного круга. Так музыканты пытались привлечь внимание к проблеме глобального потепления. В центре внимания – невероятные пейзажи вечной мерзлоты.
Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – A Beautiful Lie:
The Kill
Двойники в смокингах и тайные коды. Клип полностью копирует образы из фильма "Сияние", снятого по одноименной книге Стивена Кинга. В клипе также используется техника разделения экрана, которая была популярной в кино в 20-х годах.
Кстати, в двух клипах The Kill и From Yesterday встречается число 6277. Если на телефоне набирать слово Mars – выйдет этот тайный код.
Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – The Kill:
City Of Angels
А это уже видеопризнание в любви Лос-Анджелесу. Для создания клипа Джаред Лето собрал немало звезд. Линдси Лохан, Джеймс Франко, Селена Гомез, Эшли Олсен рассказывают о любимом Городе Ангелов в 11-ти минутном ролике.
Смотрите клип Thirty Seconds To Mars – City Of Angels:
30 Seconds to Mars едут в Украину с концертом после длительной тишины. Джаред Лето в последние 3 года активно снимался в кино. Все же помнят сумасшедшего Джокера в фильме "Отряд самоубийц".
В 2014 году во время гастролей Джаред посетил Евромайдан – фотографировал баррикады и общался с протестующими, которые тогда жили в палатках.
"В Украине живут смелые и отважные люди, у которых есть мечта", – сказал тогда Джаред Лето.