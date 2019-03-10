Краще війну на війні пройти, – історія батька п'ятьох дітей, який захищає Україну

Його довго не хотіли брати до армії, проте батько п'ятьох дітей (!) Всеволод все одно добився свого та підписав контракт.

І відразу до кінця особливого періоду. У складі 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців він пройшов пекло боїв за Авдіївку у 2017 році. Разом із сином вони брали позицію "Алмаз". У старшого сина скоро закінчується контракт, і Всеволод не хоче, щоб той подовжував.

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Йому вчитись треба, – каже боєць.

Проте вже незабаром на контракт піде середній син. Теж у підрозділ до батька.

Краще, – розповідає Всеволод, – війну на війні пройти, а не вдома. Щоб усе вже вміти, а то, не дай Бог, ворог прийде до нас додому, а ми нічого не вміємо.