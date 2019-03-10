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      Краще війну на війні пройти, – історія батька п'ятьох дітей, який захищає Україну

      810
      Боєць Всеволод
      Боєць Всеволод

      Його довго не хотіли брати до армії, проте батько п'ятьох дітей (!) Всеволод все одно добився свого та підписав контракт.

      І відразу до кінця особливого періоду. У складі 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців він пройшов пекло боїв за Авдіївку у 2017 році. Разом із сином вони брали позицію "Алмаз". У старшого сина скоро закінчується контракт, і Всеволод не хоче, щоб той подовжував.

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      Йому вчитись треба, – каже боєць.

      Проте вже незабаром на контракт піде середній син. Теж у підрозділ до батька.

      Краще, – розповідає Всеволод, – війну на війні пройти, а не вдома. Щоб усе вже вміти, а то, не дай Бог, ворог прийде до нас додому, а ми нічого не вміємо.

      У цивільному житті він був санітаром на швидкій допозі в психіатричній службі у Києві.

      Связистом був. Руки зв'язував, – жартує боєць.

      А ми вражені військовими, які боронять нас цілими родинами. І хочемо, щоб усі армійці повернулися додому цілими і неушкодженими. Якщо про це мрієте і ви, підтримуйте військо тут.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации Война
      Источник: 24 Канал
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