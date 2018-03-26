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Красивые девушки и дешевый алкоголь: как в Британии рекламируют приход Ryanair в Украину

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Как в Британии рекламируют приход Ryanair в Украину
Как в Британии рекламируют приход Ryanair в Украину / Фото из свободных источников

Новые авиарейсы ирландского лоукостера Ryanair в Украине могут стать началом туристического бума в стране.

Об этом пишет британское издание​ The Sun.

В статье рассказали о стоимости проживания в Украине и средние цены на алкоголь. Кроме того, у британцев Украина пользуется популярностью как место проведения холостяцких вечеринок накануне свадьбы.

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"Британцам, которые соблазнятся дешевыми полетами, понравятся и цены, которые они встретят в Украине. В прошлом году средняя цена пива в Украине составила 1,15 фунта, а в отдельных местах пиво можно приобрести всего за 50 пенсов. Обед из трех блюд в ресторане среднего уровня стоит около 15,26 фунтов, а пачка сигарет "Marlboro" – 79 пенсов ", – говорится в статье.

Авторы материала добавляют, что номер в трехзвездочном отеле можно найти за 15 фунтов за ночь, а кровать в хостеле стоит от 3 фунтов. А как известно, для одной из самых дорогих стран Европы – Великобритании, это чуть ли не мизерные цены.

Основной причиной того, почему ребята хотят ехать в Украину, это то, что здесь одни из самых красивых женщин в мире,
– добавил один из организаторов поездок из Британии в Киев.

Теги: Новости Украины Путешествия Алкоголь Ryanair авиация
Источник: 24 Канал
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