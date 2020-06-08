Красно-черный флаг сняли с мэрии Днепра: флаг там вывесили по просьбе ветеранов АТО
В субботу, 6 июня, на флагштоке перед мэрией Днепра вывесили красно-черный флаг. Таково было требование ветеранов АТО к мэру города Борису Филатову. Однако, на следующий день, 7 июня, этот флаг исчез.
Красно-черный флаг над мэрией Днепра: детали
Его три недели назад позволил вывесить перед зданием облгосадминистрации мэр Днепра Борис Филатов. Об этом пишет телеграмм-канал "Закулисье Днепра".
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А через некоторое время Днепровский мэр разрешил вывесить знамя и перед местным горсоветом.
Но 7 июня флаг исчез из здания горсовета. После этого в сети сразу Филатова обвинили в предвыборных заигрываниях.
Фейсбук-сообщение Сергея Тютюнника о снятии красно-черного флага с мэрии Днепра / Cкриншот
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Что известно о красно-черном флаге
- Это революционный флаг Организации украинских националистов.
- Также его активно использовали украинские повстанцы во время их борьбы в середине XX века.
- Сейчас его использует ряд националистических организаций и партий.
- Также этот флаг считают еще одним национальным рядом с сине-желтым. В частности, такого значения он приобрел во время Революции Достоинства.
- Черный цвет на флаге символизирует украинскую землю, а красный – кровь, пролитую за Украину.
- 30 марта 2018 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено установление этого флага на зданиях органов государственной власти, школах, институтах, предприятиях девять раз в году во время празднования некоторых памятных дат.