В субботу, 6 июня, на флагштоке перед мэрией Днепра вывесили красно-черный флаг. Таково было требование ветеранов АТО к мэру города Борису Филатову. Однако, на следующий день, 7 июня, этот флаг исчез.

Красно-черный флаг над мэрией Днепра: детали

Его три недели назад позволил вывесить перед зданием облгосадминистрации мэр Днепра Борис Филатов. Об этом пишет телеграмм-канал "Закулисье Днепра".

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А через некоторое время Днепровский мэр разрешил вывесить знамя и перед местным горсоветом.

Но 7 июня флаг исчез из здания горсовета. После этого в сети сразу Филатова обвинили в предвыборных заигрываниях.



Фейсбук-сообщение Сергея Тютюнника о снятии красно-черного флага с мэрии Днепра / Cкриншот

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