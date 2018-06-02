"Красную карточку – Кремлю": как в Киеве присоединились к мировым акциям в поддержку Сенцова

В мире не стихает волна акций протеста против кремлевского режима и поддержки украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме 20-й день. Около 300 человек вышли в субботу на Майдан Независимости, чтобы показать красную карточку Кремлю и требовать спасти жизнь украинца.

Участники акции зачитали обращения к мировому сообществу, которые прозвучали более чем в 70 городах мира.

Смотрите также: Олег – отец, как и вы, – Сеитаблаев просит Трампа помочь освободить Сенцова

Мы обращаемся к лидерам всех стран мира и просим принять реальные меры для сохранения жизни украинского режиссера Олега Сенцова, а также сделать все возможное, чтобы освободить всех граждан Украины, которые осуждены по политическим мотивам в России и в оккупированном Крыму,

– говорилось в обращении.

Напомнили, что единственным требованием режиссера является освобождение всех политзаключенных, которых по официальной статистике насчитывается 64 человека.

Акция в поддержку Олега Сенцова на Майдане Независимости в Киеве//24 канал

"Таким отчаянным шагом Олег Сенцов пытается привлечь внимание международного сообщества к вопросу политических преследований. Он поставил на карту собственную жизнь и готов идти до конца. Мы не имеем права допустить его гибели, поэтому мы здесь", – подчеркнули организаторы.

Читайте также: Российский режиссер устроил одиночный пикет в поддержку Сенцова в Москве: его задержали

Они также призвали страны "Большой семерки" вынести на обсуждение во время 44-го саммита G7 в Канаде вопрос освобождения Сенцова и всех политзаключенных, инициировать переговорный процесс между Россией и Украиной и выступить посредником.

В Киеве состоялась акция в поддержку Олега Сенцова//24 канал

Требование к гражданскому обществу во всех странах мира простое – солидарность:

Накануне и во время спортивных соревнований, которых так ждут в России, во всем мире должно звучать: "Я болею за политзаключенных!"

Акция в поддержку незаконно заключенного в России Олега Сенцова//24 канал

Крымскотатарская журналистка Александра Ефименко зачитала список всех украинских пленников Кремля.

Весь список фамилий не поместился даже на одном листе. Как только мы начинаем считать и не помним, как зовут этих людей, мы уже проиграли. Все эти люди – не цифры! Они личности и они умирают в тюрьмах. 4 украинца голодуют в российских тюрьмах,

– сказала Ефименко.

Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве//24 канал

"В отличие от флешмобов украинцев, направленных на поддержку пленных, "флешмоб" в поддержку Сенцова очень тяжелый. К нему присоединились и другие политзаключенные, которые показывают готовность отдать свою жизнь, если не будут освобождены", – подчеркнул активист Автомайдана и друг режиссера Алексей Гриценко.

Читайте также: Голодают ради свободы: украинские политзаключенные голодовкой добиваются своего освобождения

Он вспомнил, как познакомился с режиссером.

"С Олегом мы познакомились возле "Украинского дома". Он приехал из Крыма и сказал, что готов принимать участие в Евромайдане, потому что не хочет, чтобы преступная власть Януковича оставалась в Украине. Мы прошли довольно длинный путь. И Олег на самом деле очень эффективно организовал работу штаба Автомайдана и принимал участие в большинстве наших акций. Далее он поехал в свой родной Крым", – сказал Гриценко.

Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве//24 канал

Активист упомянул, что уже в Крыму встретился с Олегом 9 марта 2014-го на акции крымских татар. Там режиссер проводил мирные акции и помогал вывозить украинских военных с оккупированного полуострова, которые не хотели переходить на сторону России. Планов по штурму или подрывам у Сенцова не было.

Олег помогал нам, когда нас пытались задержать в Крыму: он пытался остановить машины, которые нас преследовали. Уже тогда рисковал своей жизнью, чтобы помочь нам. Олег тоже помогал вывозить военных, которые не перешли на сторону оккупанта. Они нашли единственного перевозчика, который в Крыму выдавал транспорт и организовывали выезды,

– сказал активист.

Он добавил, что военные понимают поступок Сенцова.

"Те, кто прошли с ним путь, тоже сделали бы, пожалуй, так же", – убежден активист.

Акция в поддержку Олега Сенцова на Майдане Независимости//24 канал

Алексей Гриценко обвинил лично Виктора Медведчука в том, что произошло с украинским режиссером. Он призвал кума Путина почувствовать свою ответственность и повлиять на ситуацию.

"У кого-то есть сомнение, что Медведчук виноват? Мы пока не едем к нему, потому что надеемся, что у него хватит мозгов договориться со своим кумом (Путиным – 24) и освободить Сенцова. Но если что-то с ним случится, то украинцы будут разговаривать с Медведчуком жестко", – подчеркнул Гриценко.

Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве//24 канал

О том, что Сенцова боятся как в России, так и в Украине, подчеркнул волонтер 55-й артиллерийской бригады Сергей Сериков. Он сотрудничал с Олегом на оккупированном полуострове, когда тот обеспечивал военных горючим.

Читайте также: Почему инсценировку убийства Бабченко омрачил вопиющий факт реального голодания Сенцова

Понятно, что его боятся и здесь, и там. Я владею 50% той информации, которой владеет он. И за то, что я знаю, против меня было 2 дела, которые я успешно выиграл. А за то, что он знает, он получил 20 лет. Больше всего его боится не Путин, а наша власть. Думаю, что был "договорняк", чтобы Олег сидел. Также его боятся наши гаранты страны. Олег является угрозой, потому может в своем фильме показать на весь мир политический "истеблишмент", который передал Крым,

– считает Сериков.

Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве//24 канал

Волонтер убежден, что акциями голодовки пленника не остановить, потому что он сознательно пошел на самопожертвование. Однако, по его мнению, они нужны, чтобы о проблеме слышали на мировом уровне.

Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве

Участники акции также подчеркнули, почему протесты очень нужны.

То, что мы делаем сейчас, является чрезвычайно важным. Это не только информационная волна! Это волна понимания и напоминания о том, что у нас забрали Крым и часть Донбасса. Путин и российское сообщество хочет делать вид, что ничего не произошло. Безусловно, нужно напоминать и нашим власть имущим, что надо делать, потому что они должны приложить усилия, чтобы освобождать пленных,

– сказал организатор.

Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве//24 канал

По его словам, до сих пор не создан единый координационный центр в Украине по вопросу политзаключенных, хотя эта проблема уже год поднимается в парламенте.

"Поэтому и эффективность освобождения наших собратьев сейчас чрезвычайно низкая, поэтому Сенцов и другие идут на такие откровенно отчаянные шаги. Наша акция – колоссальная возможность напомнить миру, что мы ничего не забываем и что ему также не стоит. Держимся и работаем", – призвал организатор.

Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве//24 канал

К акции присоединилась и сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, которая сообщила о состоянии брата и дальнейший план своих действий, чтобы его освободить.

Олег продолжает голодать. Он получает 1 литр глюкозы ежедневно. Обычно на такой день голодовки люди уже не могут сами стоять. Последний человек, который его видел – это Собчак. По ее словам, Олег – очень худой и бледный, теряет зубы и волосы. Подробная информация будет завтра, когда его посетит адвокат,

– сказала Каплан.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан//24 канал

Она сообщила, что пытается найти выход на видеосвязь с Олегом, но прежде всего спросит у брата, хочет ли он этого.

Читайте также: #SaveOlegSentsov: как в мире требуют освобождения украинских пленников Кремля

Кроме того Наталья Каплан объяснила, почему акции поддержки очень нужны.

"Акции очень важны, потому что мировые лидеры частично находятся в информационном вакууме. Если о проблеме никто не будет слышать, ее никто не будет решать. А поднимать такую проблему можно только снизу. Я очень надеюсь, что с вашей поддержкой мы сможем вытащить Олега и других политзаключенных из российских тюрем", – добавила сестра пленного.

Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве//24 канал

Женщина также отметила, что планирует и дальше обращаться к мировым политикам, у которых есть рычаги влияния, чтобы освободить политзаключенных.

В конце акции украинцы показали "красную карточку Кремлю". Они написали на символической красной карточке, за что российский режим ее заслуживает. А на большом футбольном мяче – фамилии всех наших политзаключенных, которые в российских тюрьмах. Многометровое полотно и мяч отвезут под посольство России и оставят там.

Акция в поддержку заключенных в России украинских политзаключенных состоялась в Крыму//24 канал

Я показываю им красную карточку за восстановление сталинских ГУЛАГов. Идет восстановление сталинского режима и ГУЛАГ, который уничтожили в 1989-м году, сейчас восстанавливают, чтобы сделать столько же политзаключенных, как было при Сталине,

– заметил кинорежиссер Георгий Давыденко.

Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве//24 канал

Участники акции скандировали лозунги "Free Sentsov", "Свободу политзаключенным" и пели гимн Украины. Когда выступления закончились, еще долго никто не расходился.