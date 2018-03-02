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Красные платки и розы: украинский бренд посвятил коллекцию Розе Люксембург

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Коллекция
Коллекция "Роза Люксембург" украинского бренда "Who is it?" / www.buro247.ua

Модный бренд "Who is it?" отошел от споров актуальности или неактуальности Международного дня женщин 8 марта и создал новую коллекцию одежды, посвященную польско-немецкому теоретику марксизма Розе Люксембург.

Капсульная коллекция украинского бренда, выпущенная в честь грядущего праздника, называется "Роза Люксембург" и содержит на всех вещах логотип розы. Вся одежда была пошита с украинского трикотажа, производимого фабрикой имени Розы Люксембург.

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Вдохновлялись мы советской эстетикой и советскими женщинами. И постсоветскими, и современными, и вообще женщинами,
— рассказывают о новой коллекции дизайнеры "Who is it?".

Моделью, которая примеряла новые образы из коллекции, стала Кристина Варламова, а автором фотосета в советском стиле стиле Анна Грабарская. Среди вещей можно увидеть платья, юбки до колен и свитшоты. Среди цветов больше всего был выражен яркий красный.


Коллекция "Роза Люксембург" украинского бренда "Who is it?"

Кто такая Роза Люксембург?

Роза Люксембург — известный теоретик марксизма, а также философ, экономист и публицист. Она стала одной из самых влиятельных деятельниц немецкой и европейской революционной левой социал-демократии.

Женщина была близкой подругой и соратницей Клары Цеткин, которая предложила в 1910 году на международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене начать отмечать Международный женский день, который позже приурочили к годовщине демонстрации работниц нью-йоркских предприятий текстильной промышленности 8 марта 1857 года.

Теги: Новости Украины LifeStyle Мода 8 марта СССР Декоммунизация
Источник: Buro 24/7
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