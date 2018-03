Красные платки и розы: украинский бренд посвятил коллекцию Розе Люксембург

Коллекция "Роза Люксембург" украинского бренда "Who is it?" / www.buro247.ua

Модный бренд "Who is it?" отошел от споров актуальности или неактуальности Международного дня женщин 8 марта и создал новую коллекцию одежды, посвященную польско-немецкому теоретику марксизма Розе Люксембург.