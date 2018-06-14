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Красные подошвы теперь будет продавать только Кристиан Лубутен

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Красные подошвы теперь будет продавать только Кристиан Лубутен
Красные подошвы теперь будет продавать только Кристиан Лубутен / Фото из открытых источников

Известный французский дизайнер-модельер Кристиан Лубутен выиграл суд по эксклюзивному праву на изготовление и продажу красной подошвы в туфлях его бренда Christian Louboutin.

Об этом сообщается на Bloomberg.

Знаменитые туфли-"лубутены" теперь защищены авторским правом дизайнера, поскольку из-за популярности марки много мошенников и фабрик пользовались этим фирменным знаком и повторяли стиль туфель Лубутена.

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Отныне красная подошва официально признана торговой маркой Christian Louboutin на всей территории Европы.

"Во вторник, 12 июня, суд Евросоюза подтвердил, что французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен имеет эксклюзивное право на знаменитые красные подошвы женских "лодочек" и признал, что "цвет может рассматриваться как фирменный торговый знак", – говорится в официальном сообщении.

Кристиан Лубутен с туфлями с красной подошвой

Над получением такого эксклюзивного права бренд Christian Louboutin боролся целых шесть лет. Стоит добавить, что туфли модной марки любят носить такие звезды как Кэти Перри, Рита Ора, Лили Коллинз, Ким Кардашян, Блейк Лайвли и многие другие.


Кети Перри


Рита Ора


Ким Кардашян


Блейк Лайвли

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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