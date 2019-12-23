Красный Крест будет иметь доступ к заключенным в Украине: вступил в силу соответствующий закон
Изменения в закон "О предварительном заключении", которые касаются обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к взятым под стражу лицам вступили в силу в воскресенье, 22 декабря.
Текст закона 21 декабря опубликовали в "Голосе Украины", документ вступил в силу на следующий день после публикации.
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Закон предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста право беспрепятственного доступа к лицам, взятым под стражу.
Документ дополняет часть 5 статьи 12 закона "О предварительном заключении":
- Теперь представителям Красного Креста предоставляется право на "свидание с лицами, взятыми под стражу, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности".
Закон приняли для того, чтобы привести в соответствие украинское законодательство с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны.
Важно: такой шаг нужен Украине среди прочего и для того, чтобы Международный комитет Красного Креста получил законные основания для доступа на оккупированные территории Донбасса.
Что такое Красный Крест
Это частная гуманитарная организация, основанная в Швейцарии в 1863 году. Комитет имеет уникальные возможности для защиты жертв международных и внутренних вооруженных конфликтов.
Сам Красный Крест позиционирует себя так:
- "Международный комитет Красного Креста является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чья самостоятельная гуманитарная миссия заключается в защите жизни и достоинства жертв войны и ситуаций внутреннего насилия и оказания им помощи".
Функции Красного Креста:
- Следить за соблюдением противоборствующими сторонами Женевских конвенций.
- Организовывать медицинский уход и уход за ранеными на поле боя.
- Контролировать, как обращаются с военнопленными.
- Помогать в поиске пропавших без вести.
- Обеспечивать защиту гражданского населения в зоне конфликта.
- Быть нейтральным посредником между сторонами конфликта.
Финансируют Красный Крест из добровольных пожертвований.
Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу" Верховная Рада приняла 12 декабря 2019, а президент Зеленский подписал его 19 декабря.