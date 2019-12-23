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      Красный Крест будет иметь доступ к заключенным в Украине: вступил в силу соответствующий закон

      22 Читати новину українською
      Красный Крест отныне будет иметь доступ к заключенным / brovary.net.ua

      Изменения в закон "О предварительном заключении", которые касаются обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к взятым под стражу лицам вступили в силу в воскресенье, 22 декабря.

      Текст закона 21 декабря опубликовали в "Голосе Украины", документ вступил в силу на следующий день после публикации.

      Читайте также: Красный Крест уже на этой неделе может получить доступ к оккупированного Донбасса

      Закон предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста право беспрепятственного доступа к лицам, взятым под стражу.

      Документ дополняет часть 5 статьи 12 закона "О предварительном заключении":

      • Теперь представителям Красного Креста предоставляется право на "свидание с лицами, взятыми под стражу, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности".

      Закон приняли для того, чтобы привести в соответствие украинское законодательство с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны.

      Важно: такой шаг нужен Украине среди прочего и для того, чтобы Международный комитет Красного Креста получил законные основания для доступа на оккупированные территории Донбасса.

      Что такое Красный Крест

      Это частная гуманитарная организация, основанная в Швейцарии в 1863 году. Комитет имеет уникальные возможности для защиты жертв международных и внутренних вооруженных конфликтов.

      Сам Красный Крест позиционирует себя так:

      • "Международный комитет Красного Креста является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чья самостоятельная гуманитарная миссия заключается в защите жизни и достоинства жертв войны и ситуаций внутреннего насилия и оказания им помощи".

      Функции Красного Креста:

      • Следить за соблюдением противоборствующими сторонами Женевских конвенций.
      • Организовывать медицинский уход и уход за ранеными на поле боя.
      • Контролировать, как обращаются с военнопленными.
      • Помогать в поиске пропавших без вести.
      • Обеспечивать защиту гражданского населения в зоне конфликта.
      • Быть нейтральным посредником между сторонами конфликта.

      Финансируют Красный Крест из добровольных пожертвований.

      Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу" Верховная Рада приняла 12 декабря 2019, а президент Зеленский подписал его 19 декабря.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Законодательство Новости политики
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