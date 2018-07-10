Красный маникюр: 10 интересных идей
Красный маникюр один из самых популярных и это не удивительно, ведь он насыщенный и при этом универсальный.
А если вам надоел просто красный маникюр, тогда добавьте в него некой изюминки. Мастера маникюра со всего мира предлагают свои варианты оригинального покрытия, а вы выбирайте, какой вам больше по душе.
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Предлагаем подборку 10 идей с красным маникюром:
Источник: 24 Канал
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