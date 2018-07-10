18:14
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Красота

Красный маникюр: 10 интересных идей

32 Читати новину українською
Красный маникюр
Красный маникюр / Фото из Instagram

Красный маникюр один из самых популярных и это не удивительно, ведь он насыщенный и при этом универсальный.

А если вам надоел просто красный маникюр, тогда добавьте в него некой изюминки. Мастера маникюра со всего мира предлагают свои варианты оригинального покрытия, а вы выбирайте, какой вам больше по душе.

Читайте также: Цветочный маникюр: 15 лучших идей в фото

Предлагаем подборку 10 идей с красным маникюром:

 

Допис, поширений Ash Crowe (@astrowifey)

 

Теги: LifeStyle Маникюр Красота
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 1359
Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
сегодня, 18:00 Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
Павло Казарін 47
Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
сегодня, 17:20 Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
Іван Вербицький 78
"Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа
сегодня, 17:01 "Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа
Дід Панас 1918
Саммит Украина – ЕС: плохие новости для России и задание для нас
сегодня, 16:04 Саммит Украина – ЕС: плохие новости для России и задание для нас
Борис Немировський 251
Усик - Бриедис: полное видео боя
 28 января , 05:23
Авария в Кривом Роге: все подробности ужасной трагедии
 17 апреля , 14:01
Украина выиграла первое золото на Олимпиаде
 18 февраля , 14:12
Оскар-2018: что нужно знать о фильмах, претендующих на главную награду
 4 марта , 09:05
Лунный календарь стрижек на июнь 2018: важные советы
 31 мая , 18:00
Лунный календарь стрижек на июль 2018: интересные советы
 3 июля , 15:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук