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      Красный, оранжевый и желтый: Шмыгаль рассказал, на каком уровне карантина сейчас Украина

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      Шмыгаль рассказал о трех уровнях карантина в Украине / tva.ua

      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил три степени карантинных мер, которые вводят в Украине. Сейчас в стране самый сильный из них – красный.

      Власть вводит определенные определения ограничительных мер и необходимость их введения. Об этом премьер рассказал в интервью РБК-Украина.

      К теме В карантин украинцам будут предлагать работу с зарплатой в 8 тысяч гривен, – Шмыгаль

      Так, карантин поделили на три уровня: красный, оранжевый и желтый.

      • Желтый – это когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли и работать в очень мягких условиях карантина.
      • Оранжевый – это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда этот регион локализуют и закрывают.
      • Красный – это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас.

       Соответственно, по словам премьера, сейчас страна находится в строжайшем уровне карантина – красном.


      Смягчение крантина, которые могут ввести / инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль
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