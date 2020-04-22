Красный, оранжевый и желтый: Шмыгаль рассказал, на каком уровне карантина сейчас Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил три степени карантинных мер, которые вводят в Украине. Сейчас в стране самый сильный из них – красный.

Власть вводит определенные определения ограничительных мер и необходимость их введения. Об этом премьер рассказал в интервью РБК-Украина.

К теме В карантин украинцам будут предлагать работу с зарплатой в 8 тысяч гривен, – Шмыгаль

Так, карантин поделили на три уровня: красный, оранжевый и желтый.

Желтый – это когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли и работать в очень мягких условиях карантина.

Оранжевый – это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда этот регион локализуют и закрывают.

Красный – это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас.

Соответственно, по словам премьера, сейчас страна находится в строжайшем уровне карантина – красном.



Смягчение крантина, которые могут ввести / инфографика 24 канала