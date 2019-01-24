Красный с черным: что особенного в новом бизнес-кампусе в инновационном парке Киева

В инновационном парке UNIT.City в Киеве открылся бизнес-центр площадью почти 17 тысяч квадратных метров.

Инновационный парк запустили еще в апреле 2017 года, а в начале 2019-го здесь запустили 6-этажный бизнес-кампус B12.

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Здание построили с нуля за год. The Village Украина и AIN.UA показали, как выглядит только что открытое здание.



6-этажный бизнес-кампус построили за год

Новый бизнес-кампус площадью 16900 метров квадратных (12 тыс м кв сдают в аренду) сможет вмещать до 10 тысяч посетителей ежемесячно. В нем предусмотрено 1000 рабочих мест.

На первом этаже обустроили большой конференц-зал на 400 мест. Внутри нашли также место для большого зала ожидания с живой стеной.

Одной из особенностей нового кампуса является часть фасада в ярко-красном цвете, которая выделяется на фоне остального зеркального покрытия.

Новое здание является экологичным, соответствует стандарту "зеленого строительства" и дает возможность экономить свет и воду.

Новый бизнес-кампус открыли в инновационном парке в Киеве: смотрите видео

Что известно о UNIT.City в Киеве? Это первый в Украине инновационный парк, расположенный в Киеве между станциями метро "Дорогожичи" и "Лукьяновская". На его территории расположены коворкинги, лаборатории, бизнес-кампусы, IT-школа, предусмотрены также рестораны, спорткомплекс и зона отдыха.